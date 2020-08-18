Tekirdağ'da, otomobilde 1 kilo bonzai bulundu

'İyi ki senin kızınım'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Mehmet YİRUN/ÇERKEZKÖY (Tekirdağ), (DHA) TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde, jandarma ekiplerinin ihbar üzerine durdurduğu otomobilde yapılan aramada, 1 kilogram bonzai ele geçirildi. Otomobildeki 2 kişi, gözaltına alındı.

Tekirdağ´da jandarma ekipleri, N.İ. ve A.U.'nun, İstanbul'dan Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerinde satılmak üzere otomobille yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği ihbarını aldı. Plakası açıklanmayan otomobil, takibe alındı. Çerkezköy'e girdiği sırada, kurulan uygulama noktasında durdurulan otomobilde arama yapıldı. Ön koltuk altına yapılan özel bölme içine gizlenmiş 1 kilogram bonzai ele geçirildi. Sürücü N.İ. ve yanındaki A.U. gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ / Çerkezköy Mehmet YİRUN

2020-08-18 10:30:38



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.