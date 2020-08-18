Kamyonet küle döndü

'İyi ki senin kızınım'

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Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde seyir halindeyken motoru alev alev yanan kamyonet kullanılamaz hale geldi.

Olay, Malkara Keşan yolu üzeri Danişment Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Malkara istikametine seyreden M.D.’nin kullandığı 34 BM 6077 plakalı kamyonetin motorundan dumanlar yükseldi. Sürücü M.D. araçtan atlayarak itfaiyeye haber verdi.

Olay yerine gelen Keşan Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın söndürme işlemenin ardından yapılan incelemede, kamyonetin motor ve kabin bölümünün kullanılamaz hale geldiği belirtildi.

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