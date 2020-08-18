Bu araçtan burnu bile kanamadan çıktı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde virajı alamayan otomobil takla atarak tarlaya uçtu. Kaza sonrası sürücü araçtan yara almadan çıktı.
Kaza, MalkaraŞarköy yolu üzeri Ballı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Malkara istikametine seyreden 34 ACS 389 plakalı otomobil, virajı alamayarak, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Takla atan araç tarlaya uçarken, sürücü araçtan burnu bile kanamadan çıktı.
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