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Tekirdağ’da 978 parça tarihi eser ele geçirildi Tekirdağ’da yüzlerce adet tarihi eser ele geçirildi

İHA

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde jandarma tarafından yapılan operasyonda 978 adet tarihi eser ele geçirildi.

Tekirdağ’da 978 parça tarihi eser ele geçirildi Tekirdağ’da yüzlerce adet tarihi eser ele geçirildi

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde jandarma tarafından yapılan operasyonda 978 adet tarihi eser ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, alınan bir istihbarat üzerine harekete geçen Tekirdağ İl Jandarma ve Malkara İlçe Jandarma ekipleri, Çavuşköy Mahallesi kırsalına operasyon düzenledi. Yapılan operasyon sonrası şüpheli bir şahıs üzerinde yapılan aramada 899 adet sikke, 64 adet tarihi obje, 13 adet yüzük ve 2 adet heykel olmak üzere toplam 978 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen malzeme ele geçirildi.
Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alınırken, soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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