Tekirdağ’da 5 bin balya saman cayır cayır yandı

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde demir kuruluk altında istiflenmiş yaklaşık 5 bin balya saman alev alev yandı.

Kaşıkçı Mahallesi’nde Ahmet Çiçekdağ’a ait demir profilden yapılan kuruluk altında istiflenmiş yaklaşık 5 bin balya saman bilinmeyen bir nedenle alev alev yanmaya başladı. Yangının fark edilmesi üzerine bölgeye itifaye ekipleri sevk edildi. Yangına, Kaşıkçılı çiftçiler ve çok sayıda itfaiye ekibi tarafından müdahale edildi.

Yaklaşık 5 bin balya samanın kullanılamaz hale geldiğini belirten Kaşıkçı Mahallesi Muhtarı Zafer Tunç, yangının nedeninin henüz bilinmediğini ifade etti. Öte yandan 150 bin lira civarında maddi zarar oluştuğu belirtildi.

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