Buzdolabı patladı, evde çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü

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Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde iddiaya göre buzdolabının patlamasıyla evde yangın çıktı. Yangını gören mahalle sakinleri sokağa dökülerek itfaiyenin çalışmalarını izledi.

Olay, Tekirdağ’ın merkez ilçesi Süleymanpaşa’ya bağlı EskicamiOrtacami Mahallesi'nde bulunan bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre apartmanın 4. katındaki mutfak bölümünde bulunan buzdolabının patlamasıyla evde yangın çıktı. Evde dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 110 itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangının çıktığı bölgeye gelen itfaiye ekipleri çıkan yangını söndürürken, mahalle sakinleri de sokağa inerek, itfaiye ekiplerinin çalışmasını izledi. Yangın sırasında 112 Acil Sağlık ekipleri de hazır bekletildi.

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