Tehlikeli yolculuk yürekleri ağza getirdi

"Hep komedi oynamak istedim hayatım boyunca, oynayamadım ya!"

'İyi ki senin kızınım'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde malzeme yüklü aracın üzerinde uzanarak yolculuk yapan şahıs yürekleri ağza getirdi.

Tehlikeli yolculuk Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesi 100. Yıl Mahallesi Yeni Sanayi mevkii çevreyolu üzerinde kameralara takıldı. Kameralara takılan görüntülerde malzeme dolusu bir pikabın üzerinde yatarak yolculuk yapan bir vatandaş yürekleri ağza getirdi. Diğer sürücülerin de uyarılarını dikkate almadan Tekirdağ’dan İstanbul yönüne ilerleyen pikap bir süre sonra gözlerden kayboldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.