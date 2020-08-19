Tekirdağ´da yolsuzluğa `Temizlik´ operasyonu: 16 gözaltı



Mehmet YİRUN/TEKİRDAĞ, (DHA)TEKİRDAĞ'ın Saray ilçesinde, `ihaleye fesat karıştırma ve okul servisleri taşımacılığı yolsuzluğu´ yaptıkları iddiasıyla jandarmanın düzenlediği `Temizlik´ adı verilen operasyonda, 8'i devlet memuru 16 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Saray ilçesinde okul servisleri taşımacılığında yolsuzluk, kamuyu zarara uğratma ve ihaleye fesat karıştırma suçlarının işlendiğini belirleyerek geniş kapsamlı çalışma başlattı. Aralarında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticileri, memurlar, iş insanlarının da bulunduğu şüpheliler, teknik ve fiziki takibe alındı.

Yaklaşık 5 ay süren takip sonrasında Saray Cumhuriyet Savcılığı´nın talimatıyla, jandarma ekipleri `Temizlik´ adı verilen operasyonu başlattı. Şüphelilerin, belirlenen adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Aralarında 8 devlet memuru ve iş insanlarının da bulunduğu 16 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde arama yapan jandarma, ihalelerle ilgili evraka el koydu. Gözaltına alınan 16 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ Mehmet YİRUN-Şenol AKSOY

2020-08-19 12:31:34



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