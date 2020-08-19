Tekirdağ’da 65 yaş üstüne kısıtlama

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tekirdağ’da 65 yaş üstüne kısıtlama

İHA

Tekirdağ Valiliğinden yapılan açıklamada, 65 yaş ve üzerindeki vatandaşların toplu ulaşım araçlarını yoğun olduğu 16.0018.00 saatlerinde kullanması, düğün, cenaze, taziye, pazar yeri, alışveriş merkezi, her türlü sosyal faaliyetlere, topluca bulunulan alanlara girmelerine kısıtlama getirildiği duyuruldu.

Tekirdağ’da 65 yaş üstüne kısıtlama

Tekirdağ Valiliğinden yapılan açıklamada, 65 yaş ve üzerindeki vatandaşların toplu ulaşım araçlarını yoğun olduğu 16.0018.00 saatlerinde kullanması, düğün, cenaze, taziye, pazar yeri, alışveriş merkezi, her türlü sosyal faaliyetlere, topluca bulunulan alanlara girmelerine kısıtlama getirildiği duyuruldu.
Tekirdağ Valiliğinde korona virüs tedbirlerine yönelik düzenlenen toplantıda alınan kararlara göre, sokak düğünlerinin süresi 3 saat olarak belirlenirken, 65 yaş ve üzerindeki vatandaşların toplu ulaşım araçlarını yoğun olduğu 16.00 18.00 saatlerinde kullanması, düğün, cenaze, taziye, pazar yeri, alışveriş merkezi, her türlü sosyal faaliyetlere, topluca bulunulan alanlara girmelerine kısıtlama getirildi.
Valilik açıklamasında, “Ancak gelinen noktada evde izolasyona tabi tutulan Covid19 tanılı ya da temaslısı bazı vatandaşlarımızın, acil işlerini gerekçe göstermek suretiyle evde izolasyon yükümlülüklerini ihlal ettikleri, sosyal hayata katılmak suretiyle halk sağlığını ciddi anlamda riske attıkları, yine vatandaşlarımızın düğün, nişan, cenaze vb. sosyal faaliyetlerde ve toplu ulaşım araçlarında kalabalık olarak bir araya gelmek suretiyle hastalığın yayılımını artırdıkları, bu durumun özellikle 65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın sağlığı açısından ciddi şekilde tehlike oluşturduğu değerlendirilmiştir. Gelinen bu aşamada; salgınla mücadelede alınan tedbirlerin sahada etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak amacıyla kurulan Salgın Denetim Merkezleri bünyesinde ‘Mahalle Denetim Ekiplerinin’ yaygın ve etkin şekilde mahalle bazlı izleme ve takip çalışmalarını yürütmesi, ‘Hayat Eve Sığar’(HES) uygulamasının tüm kamu kurumlarında randevu talepleri öncesi ve kamu kurumlarına girişlerde kullanılması, 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın düğün, cenaze, taziye, pazaryeri, AVM, her türlü sosyal faaliyetler vb. topluca bulunulan alanlara girmelerinin kısıtlanması, kapalı salon toplantıları, program ve etkinliklerine katılmaması, taksilerde 65 yaş ve üzeri kişilerin bulunması halinde araca 3 kişiden fazla binilmemesi, 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın toplu ulaşım araçlarının yoğun olduğu 16.0018.00 saatleri arasında kullanmalarının yasaklanması, diğer zamanlarda da bu araçları kullanmamalarının tavsiye edilmesi, Vefa Destek Kurullarınca 65 yaş ve üzeri vatandaşların talepleri halinde gerekli destek ve yardımın yapılması kararı alınmıştır” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Vali Yıldırım: "Korona virüste Tekirdağ örnek il" “Amacımız insanlara veya işletmelere ceza kesmek değildir” “Sayılarımız diğer illere göre oldukça iyi durumda”
YEREL HABERLER Vali Yıldırım: "Korona virüste Tekirdağ örnek ...
Tekirdağ’da ‘Temizlik’ operasyonu: 16 gözaltı
YEREL HABERLER Tekirdağ’da ‘Temizlik’ operasyonu: 16 gözaltı
Tekirdağ´da yolsuzluğa `Temizlik´ operasyonu: 16 gözaltı
YEREL HABERLER Tekirdağ´da yolsuzluğa `Temizlik´ operasyonu: 16 ...
Tekirdağ´da yeni koronavirüs tedbirleri
YEREL HABERLER Tekirdağ´da yeni koronavirüs tedbirleri
Tehlikeli yolculuk yürekleri ağza getirdi
YEREL HABERLER Tehlikeli yolculuk yürekleri ağza getirdi
Kumar bağımlılarına ücretsiz danışmanlık
YEREL HABERLER Kumar bağımlılarına ücretsiz danışmanlık
Buzdolabı patladı, evde çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü
YEREL HABERLER Buzdolabı patladı, evde çıkan yangın mahalleliyi ...
Eski sokak lambaları sokak hayvanlarına mama kabı oldu
YEREL HABERLER Eski sokak lambaları sokak hayvanlarına mama kabı ...
Tekirdağ'da iş makinesi yüklü tır köprüye sıkıştı
YEREL HABERLER Tekirdağ'da iş makinesi yüklü tır köprüye sıkıştı
Çırak bulamayan kocasına yardıma gitti, tarım aleti tamir etmeye başladı
YEREL HABERLER Çırak bulamayan kocasına yardıma gitti, tarım aleti ...
Tekirdağ’da 5 bin balya saman cayır cayır yandı
YEREL HABERLER Tekirdağ’da 5 bin balya saman cayır cayır yandı
Çarptığı araçtakilere “Zararınızı karşılayacağım” diyerek kayıplara karıştı
YEREL HABERLER Çarptığı araçtakilere “Zararınızı karşılayacağım” ...
Yaralıya yardım etmek yerine olay yerini terk etti Pat pat ile çarpışan motosikletli yaralandı
YEREL HABERLER Yaralıya yardım etmek yerine olay yerini terk ...
AK Parti’den üye hamlesi
YEREL HABERLER AK Parti’den üye hamlesi
Tekirdağ’da 978 parça tarihi eser ele geçirildi Tekirdağ’da yüzlerce adet tarihi eser ele geçirildi
YEREL HABERLER Tekirdağ’da 978 parça tarihi eser ele ...
Süleymanpaşa’da su kesintisi
YEREL HABERLER Süleymanpaşa’da su kesintisi
Tapu Müdürlüğünde korona çıktı: 13 personel karantinada
YEREL HABERLER Tapu Müdürlüğünde korona çıktı: 13 personel ...
978 tarihi eser ile yakalandı
YEREL HABERLER 978 tarihi eser ile yakalandı
Ailesine üzüm götürürken, otomobili takla attı
YEREL HABERLER Ailesine üzüm götürürken, otomobili takla attı
Motorize ekipler 14 şahsı yakaladı
YEREL HABERLER Motorize ekipler 14 şahsı yakaladı
Tapu müdürlüğünde testi pozitif çıkan personel tedaviye, 12 çalışan da karantinaya alındı
YEREL HABERLER Tapu müdürlüğünde testi pozitif çıkan personel ...
Sokak hayvanları için armatür başlıklı proje Ömrü bitmiş armatür başlıkları hayvanlara mama ve su kabı oldu
YEREL HABERLER Sokak hayvanları için armatür başlıklı proje Ömrü ...
Tekirdağ temsilcileri, 20 Kasım’da parkeye çıkacak
YEREL HABERLER Tekirdağ temsilcileri, 20 Kasım’da parkeye çıkacak
Bu araçtan burnu bile kanamadan çıktı
YEREL HABERLER Bu araçtan burnu bile kanamadan çıktı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X