Tekirdağ’da 65 yaş üstüne kısıtlama

Tekirdağ Valiliğinde korona virüs tedbirlerine yönelik düzenlenen toplantıda alınan kararlara göre, sokak düğünlerinin süresi 3 saat olarak belirlenirken, 65 yaş ve üzerindeki vatandaşların toplu ulaşım araçlarını yoğun olduğu 16.00 18.00 saatlerinde kullanması, düğün, cenaze, taziye, pazar yeri, alışveriş merkezi, her türlü sosyal faaliyetlere, topluca bulunulan alanlara girmelerine kısıtlama getirildi.

Valilik açıklamasında, “Ancak gelinen noktada evde izolasyona tabi tutulan Covid19 tanılı ya da temaslısı bazı vatandaşlarımızın, acil işlerini gerekçe göstermek suretiyle evde izolasyon yükümlülüklerini ihlal ettikleri, sosyal hayata katılmak suretiyle halk sağlığını ciddi anlamda riske attıkları, yine vatandaşlarımızın düğün, nişan, cenaze vb. sosyal faaliyetlerde ve toplu ulaşım araçlarında kalabalık olarak bir araya gelmek suretiyle hastalığın yayılımını artırdıkları, bu durumun özellikle 65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın sağlığı açısından ciddi şekilde tehlike oluşturduğu değerlendirilmiştir. Gelinen bu aşamada; salgınla mücadelede alınan tedbirlerin sahada etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak amacıyla kurulan Salgın Denetim Merkezleri bünyesinde ‘Mahalle Denetim Ekiplerinin’ yaygın ve etkin şekilde mahalle bazlı izleme ve takip çalışmalarını yürütmesi, ‘Hayat Eve Sığar’(HES) uygulamasının tüm kamu kurumlarında randevu talepleri öncesi ve kamu kurumlarına girişlerde kullanılması, 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın düğün, cenaze, taziye, pazaryeri, AVM, her türlü sosyal faaliyetler vb. topluca bulunulan alanlara girmelerinin kısıtlanması, kapalı salon toplantıları, program ve etkinliklerine katılmaması, taksilerde 65 yaş ve üzeri kişilerin bulunması halinde araca 3 kişiden fazla binilmemesi, 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın toplu ulaşım araçlarının yoğun olduğu 16.0018.00 saatleri arasında kullanmalarının yasaklanması, diğer zamanlarda da bu araçları kullanmamalarının tavsiye edilmesi, Vefa Destek Kurullarınca 65 yaş ve üzeri vatandaşların talepleri halinde gerekli destek ve yardımın yapılması kararı alınmıştır” denildi.

