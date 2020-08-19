Sigara izmariti yangına sebep oldu

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Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde otluk alanda çıkan ve sigara izmariti kaynaklandığı tahmin edilen yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Muratlı Küçük Sanayi Sitesi mevkisinde kuru otların tutuştuğunu gören sanayi sitesi esnafı durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını erken müdahale ile kısa sürede söndürmeyi başardı.

Yangının büyümesinden tedirgin olan bölge esnafı, yangın söndürme çalışmalarına destek verdi. Soğutma çalışmaları da tamamlanırken, yangının sigara izmaritinden kaynaklandığı tahmin edilirken, olayla ilgili inceleme sürüyor.

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