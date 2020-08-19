Emniyetten dolandırıcılık uyarısı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde Emniyet Müdürlüğü tarafından dolandırıcılık vakalarına karşı uyarı yapıldı.

İlçe esnafını ve vatandaşı ısrarla uyaran Muratlı İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Son zamanlarda artan dolandırıcılık vakaları üzerine sizleri arayarak kendini polis, asker, savcı ve jandarma olduğunu söyleyerek kişisel bilgilerinizi isteyip, değerli eşyalarınızın olup olmadığını sorarak sizden bilgi almaya çalışan kişilere itibar etmeyiniz. Böyle bir konu ile karşılaşıldığında 155 polis ihbar hattını aramanız veya ilçe emniyet müdürlüğüne gitmeniz önemle rica olunur” ifadelerine yer verdi.

Muratlı’da daha önce yaşanan dolandırıcılık olaylarına bir yenisinin daha eklenmemesi için bilgilendirme çalışmaları sürüyor. Öte yandan, telefonla dolandırıcılık vakalarına karşı gün boyu belediye anonsları geçildi.

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