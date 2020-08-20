Bariyere çarpan otomobildeki mühendis Gaye öldü, 2 meslektaşı yaralı



Mehmet YİRUN/ÇORLU, (DHA) TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil, bariyerlere çarptı. Bariyerin saplandığı araçtaki çevre mühendisi Gaye Tunca (31) hayatını kaybetti, meslektaşları Emrah Güneş ile Zekiye Sungur ise yaralandı.

Kaza, Çorlu- Çerkezköy çevre yolu Fakülte mevkisinde meydana geldi. Çevre mühendisi Emrah Güneş yönetimindeki 34 FY 2548 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle bariyer, yan dönen otomobile saplandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Bariyerin arka koltuktaki yine çevre mühendisi olan Gaye Tunca, sağlık görevlilerinin tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Otomobilden yaralı çıkarılan sürücü Emrah Güneş ve ön koltuktaki meslektaşı Zekiye Sungur ise ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kaza yerinde Çorlu Cumhuriyet Savcısı ve polis ekiplerinin yaptığı inceleme sonrası Gaye Tunca'nın cansız bedeni, aynı hastanenin morguna götürüldü. Emrah Güneş, Zekiye Sungur ile Gaye Tunca'nın bir firmada çevre mühendisi oldukları belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ / Çorlu Mehmet YİRUN

2020-08-20 12:57:59



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