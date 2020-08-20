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Tekirdağ Süleymanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince KOVİD19 ile mücadele kapsamında şehirde karış karış denetim gerçekleştirildi.

Süleymanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipleri ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce yapılan KOVİD19 ile mücadele kapsamında yapılan denetimlerde, 5 kişiye maske takmamaktan 4 bin 500 TL para cezası uygulandı. Uygulamaların devamında 78 adet berber ve kuaför ve güzellik merkezi, 113 adet ticari taksi, 103 adet toplu ulaşım aracı denetlenerek, 3 bin 416 TL para cezası kesildi. Polis ekiplerince, 42 adet lokanta, restoran, kafe vb. yerler, 78 adet kahvehane, kıraathane, 2 adet AVM ve içerisinde bulunan 112 iş yeri, 7 adet pazar yer, 7 adet hamam, sauna, buhar odaları, jakuzi, kaplıca ve kapalı yüzme havuzu, 16 adet sahil bantları, park/piknik alanı mesire yeri, 37 adet çay bahçesi, 1 lunapark haftanın 3 günü, 12 adet ganyan bayii, 41 adet cami denetlendi.

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