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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tekirdağ, ülkenin yüzde 18’lik Ayçiçeği ihtiyacını tek başına karşılıyor

İHA

Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürü Oktay Öcal, "Ülkemiz yağlık ayçiçeği üretiminin yüzde 18'ini tek başına karşılayan ilimizde ayçiçeği önemli bir yere sahip, her yıl yaklaşık 20 bin çiftçimiz 1,5 milyon dekar alanda üretim yapıyor" dedi.

Tekirdağ, ülkenin yüzde 18’lik Ayçiçeği ihtiyacını tek başına karşılıyor

Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürü Oktay Öcal, “Ülkemiz yağlık ayçiçeği üretiminin yüzde 18'ini tek başına karşılayan ilimizde ayçiçeği önemli bir yere sahip, her yıl yaklaşık 20 bin çiftçimiz 1,5 milyon dekar alanda üretim yapıyor” dedi.
S.S. 210 Sayılı Tekirdağ Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifinin Yağcı Mahallesi Alım Merkezinde 2020 üretim yılı ilk ayçiçeği alım kampanyası programı düzenlendi. Programa, Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürü Oktay Öcal, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Abdurrahman Erdoğan, Kooperatif Başkanı İsmet Şirin ve Kooperatif Müdürü Buket Özkan ile Yağcı Mahallesi Muhtarı Mehmet Katırcı ve kooperatif ortağı üreticiler katıldı.
Yağcı mahallesindeki ürün alım merkezinde incelemelerde bulunan Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürü Oktay Öcal, "Ülkemiz yağlık ayçiçeği üretiminin yüzde 18'ini tek başına karşılayan ilimizde ayçiçeği önemli bir yere sahip, her yıl yaklaşık 20 bin çiftçimiz 1,5 milyon dekar alanda üretim yapıyor. İklim şartlarına göre değişmekle birlikte uzun yıllar verim ortalamamız 230240 kg/da olarak gerçekleşmekte, bu sezon başında çok güzel yağışlar oldu ama sonradan maalesef hiç yağmur düşmedi, şuana kadar yapılan hasatlardan aldığımız bilgilere göre verimin uzun yıllar ortalamasında olacağını tahmin ediyoruz. Biz Bakanlık olarak tarımsal üretimde kooperatif ve birlikleri her zaman destekledikdestekliyoruz, özellikle üreticilerin korunmasında güçlü ve bağımsız mali yapısıyla piyasayı belirleyen Trakya Birlik ve buna bağlı kooperatiflerimizin yaptığı çalışmaları, üretici lehine aldığı kararları takdirle karşılıyor, 2020 hasat sezonun bol ve bereketli olmasını diliyorum" dedi.
İlk ürün teslimini gerçekleştiren üreticilere hediyelerin verilmesinin ardından program sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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