Koyun beşiz doğurdu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Koyun beşiz doğurdu

DHA

Koyun beşiz doğurdu


Murat YAYIN/MALKARA (Tekirdağ), (DHA)TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesine bağlı Yaylaköyü Mahallesi'nde besici Hayrettin Öztürk'ün (66), merinos kırması cinsi koyunu bir batında beşiz doğurdu. Yaklaşık 40 yıldır besicilik yaptığını ve ilk defa beslediği bir koyunun tek seferde beşiz doğurduğuna şahit olduğunu söyleyen Öztürk, "Beşiz olması bizim için de sürpriz oldu, çok sevindik" dedi.
Malkara'nın Yaylaköy Mahallesi'nde besicilik yapan evli ve 2 çocuk babası Hayrettin Öztürk´ün geçen yıl satın aldığı koyun, beşiz doğurdu. Öztürk, merinos kırması cinsi olan koyunun genelde 2 yavru doğurduğunu, beşiz doğumun kendileri için sürpriz olduğunu belirtti. Yaklaşık 40 yıldır besicilik yaptığını ve ilk defa beslediği bir koyunun beşiz doğurduğuna şahit olduğunu söyleyen Öztürk, "Şaşkınlık içerisinde ve çok mutluyum. Yaklaşık 40 yıldan bu yana besicilik yapıyorum. Beslediğim hiçbir koyunun 5 yavru doğurduğunu görememiştim. Ben bugüne kadar koyunlarımın yeminden hiç kesmedim. Koyunlarıma sürekli yem veriyorum. Arpa, buğday, yeşil mısır, yonca, fiğ ve samanı karıştırıp veriyorum. Onlarda bana beşiz kuzu verdi. Şimdiye kadar ikiz oldu, üçüz oldu ama hiç beşiz kuzum olmadı. Allah´ım bu sene bana beşiz kuzu verdi. Gelinim ve oğlumda onları çok sevdi" dedi.
'GÖRENLER ŞAŞIRDI'
Koyunun beşiz doğum yapmasına kendisi gibi yakınları ve komşularının da çok şaşırdığını anlatan Öztürk, "Koyunum beşiz doğurduğunu duyan yakınlarım ve komşularım yavru kuzuları görmeye geliyor. Koyunun beşiz doğurduğunu görenler bizim gibi çok şaşırdılar. Buraya yavru kuzuları göremeye gelip onların fotoğraflarını çekiyorlar. Ender rastlanan bir doğum. Çevre köylerden de merak edenler, yavru kuzuları göremeye geliyorlar. Besi olarak baktığım 130 koyunum var ve onlara gözüm gibi bakıyorum" diye konuştu.
Öte yandan, anne koyunun 5 yavrusuna süt yetiştiremediği için, yavru kuzuların biberonla beslendiği görüldü.DHA-Gündem Türkiye-Tekirdağ / Malkara Murat YAYIN
2020-08-21 08:19:56

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tekirdağ'da kamyon park halindeki kamyona çarptı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Tekirdağ'da kamyon park halindeki kamyona çarptı: 3 ...
Tekirdağ’da tuğla yüklü kamyona çarpan kamyonet devrildi: 3 yaralı Olay yerinde can pazarı yaşandı
YEREL HABERLER Tekirdağ’da tuğla yüklü kamyona çarpan kamyonet ...
Ergene Velimeşespor sahaya indi
YEREL HABERLER Ergene Velimeşespor sahaya indi
Görme engelli vatandaşı karşıdan karşıya geçiren bekçi takdir topladı
YEREL HABERLER Görme engelli vatandaşı karşıdan karşıya geçiren ...
Genç mühendis kazada öldü Otomobil bariyere çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
YEREL HABERLER Genç mühendis kazada öldü Otomobil bariyere çarptı: 1 ...
İspanyol heyet, ülkedeki su ürünleri üretici örgütleri için Tekirdağ’da
YEREL HABERLER İspanyol heyet, ülkedeki su ürünleri üretici ...
Tekirdağ, ülkenin yüzde 18’lik Ayçiçeği ihtiyacını tek başına karşılıyor
YEREL HABERLER Tekirdağ, ülkenin yüzde 18’lik Ayçiçeği ihtiyacını ...
Şehirde karış karış denetim
YEREL HABERLER Şehirde karış karış denetim
İşçi servisi yoldan çıktı 10 yaralı Yağış kaza getirdi 10 yaralı
YEREL HABERLER İşçi servisi yoldan çıktı 10 yaralı Yağış kaza ...
Gider borusuna giren kediyi çocuklar buldu
YEREL HABERLER Gider borusuna giren kediyi çocuklar buldu
Bariyere çarpan otomobildeki mühendis Gaye öldü, 2 meslektaşı yaralı
YEREL HABERLER Bariyere çarpan otomobildeki mühendis Gaye öldü, 2 ...
Tekirdağ’da 80 bin adet makaron ve 55 kilo tütün ele geçirildi
YEREL HABERLER Tekirdağ’da 80 bin adet makaron ve 55 kilo tütün ele ...
Yağışa rağmen şehir hastanesi için sabaha kadar çalıştılar Şehir hastanesi için TESKİ’den 24 saat aralıksız çalışma
YEREL HABERLER Yağışa rağmen şehir hastanesi için sabaha kadar ...
Tekirdağ'da işçi servisi devrildi: 10 yaralı
YEREL HABERLER Tekirdağ'da işçi servisi devrildi: 10 yaralı
İkinci Akıncı TİHA, ikinci testi de başarıyla geçti Bayraktar Akıncı TİHA, ikinci uçuş testini başarıyla tamamladı
YEREL HABERLER İkinci Akıncı TİHA, ikinci testi de başarıyla ...
Emniyetten dolandırıcılık uyarısı
YEREL HABERLER Emniyetten dolandırıcılık uyarısı
Sigara izmariti yangına sebep oldu
YEREL HABERLER Sigara izmariti yangına sebep oldu
Karantinadan çıkıp nüfus müdürlüğünde işlem yaptırmak istedi
YEREL HABERLER Karantinadan çıkıp nüfus müdürlüğünde işlem yaptırmak ...
Çorlu Belediyesinden hazineye dev tahsis
YEREL HABERLER Çorlu Belediyesinden hazineye dev tahsis
Tekirdağ’da 65 yaş üstüne kısıtlama
YEREL HABERLER Tekirdağ’da 65 yaş üstüne kısıtlama
Vali Yıldırım: "Korona virüste Tekirdağ örnek il" “Amacımız insanlara veya işletmelere ceza kesmek değildir” “Sayılarımız diğer illere göre oldukça iyi durumda”
YEREL HABERLER Vali Yıldırım: "Korona virüste Tekirdağ örnek ...
Tekirdağ’da ‘Temizlik’ operasyonu: 16 gözaltı
YEREL HABERLER Tekirdağ’da ‘Temizlik’ operasyonu: 16 gözaltı
Tekirdağ´da yolsuzluğa `Temizlik´ operasyonu: 16 gözaltı
YEREL HABERLER Tekirdağ´da yolsuzluğa `Temizlik´ operasyonu: 16 ...
Tekirdağ´da yeni koronavirüs tedbirleri
YEREL HABERLER Tekirdağ´da yeni koronavirüs tedbirleri

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X