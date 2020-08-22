Salgın nedeniyle Çamlıkoy Tabiat Parkındaki işletmede faaliyetler durduruldu

Doğa Koruma ve Milli Parklar Tekirdağ İl Şube Müdürlüğünden yapılan duyuruda, salgının yayılmasını önlemek amacıyla Çamlıkoy Tabiat Parkındaki işletmede faaliyetler durdurulduğu belirtildi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Tekirdağ İl Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Doğa Koruma ve Milli Parklar Tekirdağ İl Şube Müdürlüğümüz sorumluluk alanında yer alan Tekirdağ ili, Saray ilçesi, Çamlıkoy Tabiat Parkı içerisinde faaliyet gösteren işletmecinin faaliyetleri, Saray Kaymakamlığı İlçe Sağlık Müdürlüğü Konaklama Tesisleri Komisyonunca işletmenin faaliyetinin Covid19 pandemi salgınının yayılmasına sebebiyet vereceği nedeniyle Kaymakamlık makamının olurları ile geçici olarak durdurulmuştur” denildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.