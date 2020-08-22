Denizde boğulan yaşlı adamın cesedi bulundu

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Şafak TAŞOYAR/MARMARAEREĞLİSİ, (Tekirdağ)(DHA)TEKİRDAĞ'ın Marmaraereğlisi ilçesi Çeşmeli Sahili açıklarında, Musa Karakuş'un (73) cansız bedeni bulundu. Karakuş'un suda boğulduğu belirlendi.

Marmaraereğlisi Çeşmeli Sahili'ne bu sabah yürüyüş için gelenler, denizde bir erkek cesedi olduğunu gördü. İhbar üzerine bölgeye gelen Sahil Güvenlik ekiplerince kıyıya çıkartılan cesedin Musa Karakuş'a ait olduğu saptandı. Suda boğulduğu tespit edilen Karakuş'un cansız bedeni, Marmara Ereğlisi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ölüm olayıyla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ / Marmaraereğli Şafak TAŞOYAR

2020-08-22 13:43:51



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