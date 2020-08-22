Telefon şifresini söylemeyen kızını, İngiliz anahtarıyla dövdü(2)

BABA TUTUKLANDI
Çorlu´da cep telefonu şifresini söylemeyen 13 yaşındaki kızı A.S.´yi İngiliz anahtarı ile dövdüğü suçlamasıyla gözaltına alınan D.S., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı Çorlu Sulh Ceza Hakimliği´nde, `Kasten yaralama, hakaret ve tehdit´ suçlarından tutuklandı.
BAŞSAVCILIK: KARANTİNA SONRASI GÖZALTINA ALINDI
Çorlu Cumhuriyet Başsavcısı Murat Yiğiter, konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Bazı internet sitelerinde yayınlanan, `Çorlu ilçesinde baba kızını İngiliz anahtarıyla dövdü´ şeklinde yapılan haberlere ilişkin olarak kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla basın açıklaması yapılması uygun görüldüğü belirtilen açıklamada şöyle denildi:
"2007 doğumlu mağdur A.S, 14.08.2020 tarihinde Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü´ne müracaat ederek velayeti altında olduğu ve birlikte yaşadığı babası D.S.´nin, zorla cep telefonunu almak istemesi üzerine aralarında tartışma çıktığını ve babası tarafından darp edildiğini beyan ederek şikayetçi olmuştur. Bu şikayet üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımızca olayla ilgili derhal soruşturma başlatılmıştır. Şüpheli D.S.´nin KOVİD-19 salgınından etkilendiğinin tespit edilmesi nedeniyle karantina süresinin sona ermesi beklenmiş, ardından da Başsavcılığımızın talimatıyla 21.08.2020 tarihinde gözaltına alınan şüpheli D.S., tutuklanması istemiyle Çorlu Sulh Ceza Hakimliği´ne sevk edilmiş ve Hakimlikçe tutuklanmıştır. Olayla ilgili soruşturma titizlikle yürütülmektedir." DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ / Çorlu Mehmet YİRUN
2020-08-22 17:51:11
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