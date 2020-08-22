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Cep telefonunun şifresini söylemedi babası bu hale getirdi Bunu kızına babası yaptı

İHA

Anne ve babası ayrı yaşayan 14 yaşındaki kız çocuğu cep telefonuna şifre koyması nedeniyle babası tarafından İngiliz anahtarı ile dövüldüğünü öne sürerek annesi ile karakola giderek babasından şikayetçi oldu.

Cep telefonunun şifresini söylemedi babası bu hale getirdi Bunu kızına babası yaptı

Anne ve babası ayrı yaşayan 14 yaşındaki kız çocuğu cep telefonuna şifre koyması nedeniyle babası tarafından İngiliz anahtarı ile dövüldüğünü öne sürerek annesi ile karakola giderek babasından şikayetçi oldu.
Edinilen bilgilere göre, olay, Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde meydana geldi. Annesi ile babası 5 yıl önce ayrılan A.S. bir restoranda garson olarak çalışan babası D.S. ile Reşadiye Mahallesi’ndeki evinde yaşamaya başladı. Babasının cep telefonu şifresini istediği kız çocuğu şifreyi vermeyince babası tarafından feci şekilde darp edildi. Annesi F.K.’yi durumdan haberdar eden A.S. annesinden yardım istedi. Kızını alarak Çorlu Cumhuriyet Polis Merkezi’ne giderek anne F.K. kızının babası eski eşinden şikayetçi oldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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