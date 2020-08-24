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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Malkara´da 7 bin saman balyası yandı

DHA

Malkara´da 7 bin saman balyası yandı


Murat YAYIN/MALKARA (Tekirdağ), (DHA) TEKİRDAĞ´ın Malkara ilçesindeki çiftlikte istiflenmiş 7 bin saman balyası, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında kül oldu.
İshakça Mahallesi'nde çiftçi Salih Dinç´e ait çiftlikte istiflenmiş saman balyaları, saat 03.00 sıralarında, belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, yaklaşık 5 saat süren müdahalenin ardından kontrol altına alınarak, söndürüldü. Yangında yaklaşık 200 bin TL değerinde 7 bin saman balyası kül oldu. Jandarma ekipleri de inceleme başlattı. 
İshakça Mahallesi'nin muhtarı Bilal Temurtaş, yangın sonucu zararın büyük olduğunu belirterek, "Yangın, gece saat 03.00 sıralarında çıktı. Hemen yangın itfaiye ekiplerine bildirildi ve mal sahiplerine haber verildi. Yangında zarar çok büyük. Şu anda burada yanan 7 binden fazla yanan balya var. Mal sahibinin iddiası sabotaj olduğu yönünde. Balyaların her taraftan yanmayla başladığını söylüyorlar. Mal sahiplerine geçmiş olsun diliyorum" dedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ / Malkara Murat YAYIN
2020-08-24 08:58:35

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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