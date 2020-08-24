'Laf atma' kavgasında kan aktı: 1 ölü, 1 yaralı Tekirdağ'da bıçaklı kavga

Tekirdağ'da 'laf atma' meselesi yüzünden çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinin İstiklalKurtpınar Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde Sıradükkanlar mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, 'laf atma' yüzünden aralarında tartışma yaşanan iki grubun sözlü münakaşası kısa sürede kavgaya dönüştü. İki grup arasında çıkan kavgada bıçak çekildi. Arbede esnasında Emre C. aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralandı. Arkadaşı Ahmet M. ise sağ bacağından bıçak darbesi aldı. Kavganın ardından taraflar hızla olay yerinden uzaklaştı.

Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırılan Emre C. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, sağ bacağından bıçak darbesi alan Ahmet M. ise Tekirdağ Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı. Ahmet M.’nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Olaya ilişkin güvenlik kamerası ve şehir polis kamerası görüntüleri incelenirken, 2 şüpheli yakalanarak Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

Cinayet ve yaralama olayına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.