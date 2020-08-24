Çorlu'da 268 ton asfalt serildi

Çorlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Fevzi Çakmak Caddesi’nde gerçekleştirilen asfalt serim çalışmasının birinci etabı tamamlandı.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Reşadiye Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi yol yapım çalışmasının 1. etabı tamamlandı. Dört etapta tamamlanması hedeflenen yolun ilk etabının sonuna gelindi. Asfalt serimi öncesi caddede kazı dolgu çalışması yapıldı. Asfalt serimi öncesinde yollar sağlam zemin bulununcaya kadar iş makineleriyle kazıldı, üstüne bin 482 ton balans ve tüvenan serildi. Fevzi Çakmak Caddesi’nde 16 araç ve 30 personel ile yapılan 1. etap çalışması sonucunda toplamda 268 ton asfalt serimi gerçekleştirildi.

Reşadiye Mahallesi’ni gezerek incelemelerde bulunan Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, “Reşadiye Mahallemizde başlattığımız yol yapım çalışmalarımız devam ediyor. Fevzi Çakmak Caddesi’ni arkadaşlarımızla dört kısımda tamamlamayı planlıyoruz. İlk kısmı ekiplerimizin yoğun çalışmalarıyla tamamladık. Hava şartları el verdiğince yol yapım çalışmalarımızı sürdürecek ve vatandaşlarımızın kent içi ulaşım kalitesini yükseltmeyi hedeflediğimiz hizmetlerimizi sürdüreceğiz. Özverili bir şekilde çalışan ekiplerimize teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

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