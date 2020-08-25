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Tekirdağ'da cinayet zanlısı tutuklandı "Laf atma" kavgasında kan akmıştı

İHA

Tekirdağ'da bir kişinin öldüğü, bir kişinin de yaralandığı "Laf atma" kavgasının zanlısı suçunu kabul etti. Adliyeye çıkarılan zanlı tutuklandı.

Tekirdağ'da cinayet zanlısı tutuklandı "Laf atma" kavgasında kan akmıştı

Tekirdağ'da bir kişinin öldüğü, bir kişinin de yaralandığı "Laf atma" kavgasının zanlısı suçunu kabul etti. Adliyeye çıkarılan zanlı tutuklandı.
Olay, dün akşam saatlerinde Muratlı'nın İstiklalKurtpınar Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde Sıradükkanlar mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre; kıza laf atma gerekçesiyle aralarında tartışma yaşanan kalabalık iki grubun sözlü münakaşası kısa sürede kavgaya dönüştü. Yaşanan kavgada bıçaklar çekildi. Arbede esnasında Emre C. aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralandı. Arkadaşı Ahmet M. ise sağ bacağından bıçak darbesi aldı. Kavganın ardından taraflar olay yerinden uzaklaştı. Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırılan Emre C. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, sağ bacağından bıçak darbesi alan Ahmet M. ise Tekirdağ Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı. Ahmet M.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Civardaki güvenlik kameraları ile mobese görüntülerini inceleyen emniyet ekipleri, cinayet olayının zanlısı E.Ö.’nin kimliğini tespit etti. Zanlı evinden alınarak Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği’ne götürüldü. Karakoldaki ifadesinde suçunu kabul eden E.Ö., meşru müdafaa yaptığını söyledi.
Karakoldaki işlemleri tamamlandıktan sonra güvenlik önlemleri altında Muratlı Adliyesi’ne çıkarılan E.Ö., ‘Kasten Öldürme’ iddiasıyla tutuklanarak Tekirdağ 2 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na sevk edildi. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma geniş çaplı sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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