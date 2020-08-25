Çorlu’da 5 bin kök kenevir, 12 kilo esrar ele geçirildi

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda 5 bin 460 kök hint keneviri ile yaklaşık 12 kilogram esrar maddesi ele geçirildi.

Tekirdağ ve Çorlu’da narkotik suçlarla mücadeleye ağırlık veren jandarma ekipleri yaptıkları uygulamada kurutulmuş esrar maddesi ile hint keneviri ele geçirdi.

Çorlu’nun Seymen Mahallesi’nde Esetçe Mevkii’nde denetleme yapan Çorlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri kontroller sırasında yasadışı olarak ekilmiş olan 5 bin 460 kök Hint keneviri ile yaklaşık 12 kilogram kurutulmuş esrar maddesi ele geçirildi.

Kenevir bitkileri ile esrar maddesine el koyan jandarma ekipleri olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.

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