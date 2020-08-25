Çorlu Milli Eğitim Müdürü Erdoğan, yeni eğitim yılı hazırlıklarını inceledi

Öğretmenler ve okul yöneticileri için yeni eğitimöğretim yılı başladı. Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Erdoğan da okulları ziyaret ederek öğretmenlerle görüştü ve yeni dönem hazırlıklarını yerinde inceledi.

Öğretmenler ve okul yöneticileri için yeni eğitim öğretim yılı mesleki gelişim programıyla tüm okullarda başladı. Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Erdoğan da eğitim öğretim yılının başlaması sebebiyle ilçedeki okulları ziyaret ederek, okul idarecilerinden yeni dönem hazırlıkları ile ilgili bilgiler alarak yapılan çalışmaları yerinde inceledi ve öğretmenlerle görüş alışverişinde bulundu.

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