Kuyumcu soygunu şüphelisi, 300 saat görüntü izlenerek yakalandı



Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),(DHA)TEKİRDAĞ´ın Çorlu ilçesinde, iş merkezindeki kuyumcu camı kırılarak soyuldu. Yaklaşık 300 bin lira değerinde altın çalınan hırsızlık sonrası harekete geçen polis, 150 kameradan elde edilen 300 saatlik görüntüyü izleyerek, şüpheli F.T.´yi yakaladı. 84 ayrı suç kaydı olduğu öğrenilen F.T., mahkemece tutuklandı.

Hırsızlık, önceki gün Cemaliye Mahallesi Salih Omurtak Caddesi´nde bulunan kuyumcuda meydana geldi. İddiaya göre, İ.O.'ya ait kuyumcuya giren hırsız, yaklaşık 300 bin lira değerinde 64 yüzük, 52 bileklik, 14 bilezik ve 12 kolye çaldı. Hırsızlığın, iş merkezinin girişindeki kapının açılıp, kuyumcunun camının kırılması ile gerçekleştirildiği belirlendi. İhbar üzerine Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kısa sürede olay yerine gelerek, çalışma başlattı.

150 KAMERA İNCELENDİ

Polis, şüphelinin kimliğini belirlemek için olayın meydana geldiği bölgedeki 150 güvenlik kamerasını inceledi. Yaklaşık 300 saat görüntüyü inceleyen ekipler, hırsızlığı F.T.'nin gerçekleştirildiği belirledi. Polis, F.T.´yi saklandığı evine düzenlediği operasyonla gözaltına aldı.

Emniyette 84 ayrı suç kaydı olduğu belirlenen F.T., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ / Çorlu Mehmet YİRUN

2020-08-25 11:38:33



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