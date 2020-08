Tekirdağ'da 'laf atma' kavgası: 1 ölü, 1 yaralı

Mehmet YİRUN/ MURATLI (Tekirdağ),(DHA)TEKİRDAĞ'ın Muratlı ilçesinde, 'laf atma' nedeniyle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavgada, Emre Can (21) ile arkadaşı Ahmet M. bıçaklandı. Can, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, cinayet şüphelisi Emre Özdemir (27) yakalanarak, tutuklandı.

Muratlı'nın İstiklal Kurtpınar Mahallesi Atatürk Caddesi´nde, önceki gün iki grup arasında 'laf atma' tartışması çıktı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Emre Can ile arkadaşı Ahmet M., kavgada bıçaklandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaralıları Muratlı Devlet Hastanesi´ne götürdü. Burada durumu ağır olan Emre Can, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Cinayetin ardından harekete geçen polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden katil zanlısının Emre Özdemir olduğunu belirledi. Saklandığı evinde yakalanan Özdemir, emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf etti. Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ / Muratlı Mehmet YİRUN

2020-08-25 12:03:57



