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Motosikletliye çarpıp kaçan patpatın sürücüsü, mavi renkli tampon parçasından yakalandı

DHA

Motosikletliye çarpıp kaçan patpatın sürücüsü, mavi renkli tampon parçasından yakalandı


Murat YAYIN/MALKARA(Tekirdağ),(DHA)TEKİRDAĞ´ın Malkara ilçesinde, motosiklete çarparak, sürücüsünün yaralanmasına neden olduktan sonra kaçan 'patpat' olarak tabir edilen tarım aracının sürücüsü, aracından kopan mavi renkli tampon sayesinde tespit edilerek, yakalandı. Sürücü K.K., "Pişmanım" dedi. 
Kaza, geçen çarşamba günü Hayrabolu -Malkara Yolu üzerindeki Göztepe Mezarlığı yol ayrımında meydana geldi. İddiaya göre, Hayrabolu yönünden Malkara yönüne giden K.K., tarım aracı patpatla, mezarlık yoluna dönmek için manevra yaptı.  Ancak K.K., aynı yönde giden Ali Rıza Önal'ın (41) sürücüsü olduğu 60 ABG 024 plakalı motosiklete çarptı. Kazada Önal yaralanırken, patpat sürücüsü aracıyla birlikte olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan yaralı motosiklet sürücüsü, Malkara Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
`OLAY YERİNDE KOPAN PARÇA BULUNDU´
Malkara İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. Olay yerinde yapılan araştırmalarda mavi renkli tampon parçası bulundu. Çevredeki güvenlik ve mobese kameralarını inceleyen ekipler, görüntülerdeki mavi renkli tamponlu patpatı tespit etti.
'PİŞMANIM'
Patpatın sürücüsü K.K., adresinde gözaltına alınarak, Malkara İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. K.K., sevk edildiği adliyede verdiği ifadesinde "Kaza sırasında panik halindeydim. Olay yerinden kaçtım, pişmanım" dedi. K.K., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
'NORMAL YOLUMDA GİDİYORDUM'
Kazadan yaralı kurtulan motosiklet sürücüsü Ali Rıza Önal da "Hayrabolu´dan Malkara´ya dönüyordum. Motosikletimle normal hızımda sağ şeritten giderken, sol tekerleği kara yolu üzerinde sağ tekerleği ise emniyet şeridinde patpat diye tabir edilen araç aniden yolun sol tarafına döndü. Motosikletime çarptı. Normal yolumda gidiyordum. Başımda kaskım vardı. Başımda kask olmasaydı daha kötü olabilirdi" diye konuştu.DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ / Malkara Murat YAYIN
2020-08-25 14:58:25

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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