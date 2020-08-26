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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Süleymanpaşa Belediyesi Aşevi her gün bin kişiye sıcak yemek sağlıyor

İHA

Süleymanpaşa Belediyesi Aşevi, her gün yaklaşık bin kişinin evine dört çeşit sıcak yemek ulaştırıyor.

Süleymanpaşa Belediyesi Aşevi her gün bin kişiye sıcak yemek sağlıyor

Süleymanpaşa Belediyesi Aşevi, her gün yaklaşık bin kişinin evine dört çeşit sıcak yemek ulaştırıyor.
Günlük 5 bin kişi kapasiteye sahip olan ve modern, endüstriyel düzeydeki mutfağıyla hijyenik ortamda hizmet veren Süleymanpaşa Belediyesi Aşevi, her gün düzenli olarak yaklaşık bin ihtiyaç sahibi ve yaşlı vatandaşa dört çeşit sıcak yemek servisi gerçekleştiriyor. Aşevinde aylık olarak hazırlanan yemek listeleri, günlük kalori ihtiyaçları dikkate alınarak tespit ediliyor. Yemekler, uzman kadrolar tarafından taze ürünler kullanılarak hazırlanıp, ihtiyaç sahiplerinin evlerine kadar ulaştırılıyor.
Aşevini bünyesinde bulunduran Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü çalışanları, aynı zamanda bir gönül elçisi işlevi görerek vatandaşların farklı ihtiyaçlarının da çözüme kavuşturulmasına katkı sağlıyor. İhtiyaç sahibi vatandaşların evlerine her gün uğrayan personeller, gıda dışında farklı bir ihtiyaç tespit edilmesi durumunda Süleymanpaşa Belediyesi ya da diğer ilgili kurumlara durumu aktararak ihtiyacın karşılanmasını sağlıyor.

Gıda kolisi desteği yüzleri güldürüyor
Sadece sıcak yemek servisi yapmakla yetinmeyen Süleymanpaşa Belediyesi Aşevi, bunun yanı sıra belirli aralıklarla ihtiyaç sahiplerine gıda kolisi yardımı da gerçekleştiriyor. Aşevi, her ay ilçe genelinde yaklaşık 100 ihtiyaç sahibi ve yaşlı vatandaşa içinde kurubaklagiller, sıvı yağ, makarna ve pirinç gibi ürünlerin yer aldığı gıda kolisi desteği veriyor. İhtiyaç sahibi vatandaşlara her gün hizmet götüren Aşevi, aynı zamanda vefat eden vatandaşların ailelerine de ücretsiz taziye pilavı hizmeti sunuyor.

Yeni hizmet binası 60 günde yapıldı
Eski Aşevi binasının fiziki koşullarının yetersiz olması ve belediyeye olan kira yükü nedeniyle harekete geçen Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, 100. Yıl Mahallesi’nde yeni aşevi yapımı için düğmeye basmış ve sadece 60 günde tamamlanan Aşevi ve Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, yeni binasına taşınarak hizmet vermeye başlamıştı. Korona virüsü salgınının en yoğun olduğu dönemde yeni binada hizmete giren Aşevi, eski binasında gerçekleştirdiği günlük 800 kişilik sıcak yemek servisi hizmetini bu dönemde bin 600’e çıkararak sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle evlerinden çıkamayan vatandaşların temel gıda ihtiyaçlarını karşılamıştı. Bu süreçte sefer tası yerine tek kullanımlık tabldot kaplarla servis yapan Aşevi, ihtiyaç sahiplerine daha hijyenik bir hizmet sunmuştu.

31 Ağustos’ta resmi açılış yapılacak
Süleymanpaşa Belediyesi Aşevi, salgın tehdidinin kontrol altına alındığı yeni normalleşme sürecinde resmi açılış töreni ile vatandaşlara takdim edilecek. Tören, 31 Ağustos Pazartesi günü saat 18.00’da gerçekleşecek. Açılış töreni salgın tedbirlerine uygun olarak düzenlenecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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