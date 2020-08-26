Sahte EFT ile dolandırıcılara kaptırdığı 44 keçiyi jandarma buldu



Ruhan YALÇIN/ TEKİRDAĞ, (DHA)TEKİRDAĞ´ın Kapaklı ilçesinde, 44 adet keçisini internetten satışa çıkarmasının ardından dolandırılan G.Z.´nin yardımına jandarma ekipleri yetişti. Keçilerin bulunması için operasyon başlatan ekipler, 3 ilde 4 kez el değiştiren 44 keçinin tamamını bularak, sahibine teslim etti. Şüpheliler de operasyonda yakalandı.

Kapaklı ilçesinde ikamet eden G.Z., 44 adet keçisini internetten satışa çıkardı. Kendisini alıcı olarak tanıtan H.İ.Ç., keçilerin tamamını alacağını söyledi. Tatil günü olması nedeniyle parayı, EFT yapmış gibi gösteren H.İ.Ç., sahte ekran görüntüsünü cep telefonuyla G.Z.'ye gönderdi. Durumdan şüphelenmeyen G.Z. ise 44 keçiyi H.İ.Ç.'nin verdiği adrese gönderdi. G.Z., parayı pazartesi günü hesabında göremeyince şüphelinin cep telefonunu aradı. Numaranın iptal olduğunu ve kandırıldığını anlayan G.Z., jandarmayı arayarak dolandırıldığı ihbarında bulundu.

GENİŞ ÇAPLI ARAMA BAŞLATILDI

İhbar üzerine, Tekirdağ il Jandarma Komutanlığı KOM Şubeye bağlı sivil ekipler, şüphelilerin bulunması için çalışma başlattı. Ekiplerce yapılan geniş çaplı araştırmalarda, ilk olarak, 44 adet keçiyi Edirne´nin Keşan ve İpsala ilçelerine götüren kamyonun plakası tespit edildi ve kamyon şoförü A.Ö. isimli şahıs yakalandı.

JANDARMA İL İL İZ SÜRDÜ

Kamyon şoförü A.Ö.´nün sorgulanması sonucunda, keçilerin satıldığı İpsala ilçesindeki şüpheli H.İ.Ç. yakalandı. Sorgusunda, H.İ.Ç.´nin keçileri E.K. ve M.K.'ye sattığı belirlendi. Son iki şüphelinin de yakalanması üzerine 44 keçiden 17´si bulundu. E.K. ve M.K. de sorgulamalarında, geriye kalan 27 keçiyi Çanakkale´nin Gelibolu ilçesine sattıkları tespit edildi. Soruşturmayı genişleten jandarma ekipleri, Gelibolu´daki şüpheliyi de yakalayarak, kalan 27 keçiyi daha buldu. Keçilerin tamamı sahibine teslim edilirken, şüphelilerle ilgili soruşturma başlatıldı. FOTOĞRAF DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ Ruhan YALÇIN

2020-08-26 16:10:22



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