Kaçak silah ticareti yapanlar mermiyi 'çekirdek', silahı 'cesaret' olarak şifrelemiş



Mehmet YİRUN-Murat YAYIN/MALKARA(Tekirdağ),(DHA)TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde yasa dışı silah ve mermi ticareti yapan biri kadın 3 kişi, jandarma tarafından yakalandı. Şüphelilerin, telefon görüşmelerinde mermi yerine 'çekirdek', 'silah' yerine 'cesaret' şifrelerini kullandıkları ortaya çıktı.

Tekirdağ İl Jandarma Alay Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlularla Mücadele Şube Müdürlüğü Ekipleri, Malkara'da yasa dışı silah ve ve mermi ticareti yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Şüphelilerden C.G., teknik ve fiziki takibe alındı. Yaklaşık 2 ay süren takip sonunda G.C. ile biri kadın 2 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı. Bir kişiye silah satacağı sırada yakalanan C.G.'nin evinde 3 silah, 2 av tüfeği ve cep telefonları ele geçirildi.

Şüphelilerin teknik takibe yakalanmamak için telefon görüşmelerinde mermi yerine 'çekirdek', silah yerine 'cesaret' şifrelerini kullandıkları ortaya çıktı. Gözaltına alınan şüphelilerin sorgusu sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ / Malkara Mehmet YİRUNMurat YAYIN

2020-08-27 13:01:42



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