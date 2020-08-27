Tekirdağ’da 3 bin 920 sentetik hap ele geçirildi

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Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, durumundan şüphelenilen bir şahıstan 3 bin 920 sentetik hap ele geçirildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Süleymanpaşa ilçesi 100. Yıl Mahallesi Sanayi içerisinde Kırcı sokak üzerinde durumundan şüphelenilen bir şahıs durduruldu. Durdurulan F.S. isimli şahsın elinde bulunan 2 paket içerisinde yapılan aramada 280 tablet, 3 bin 190 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Olaya ilişkin şahıs gözaltına alınarak soruşturma işlemlerine başlandı.

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