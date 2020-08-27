Çorlu Belediyesi Dünya Köpek Gününde farkındalık oluşturdu

Çorlu Belediyesi 26 Ağustos Dünya Köpek Günü dolayısıyla yayımladığı video ile Çorlu halkının ve hayvanseverlerin büyük beğenisini topladı.

Geçici Hayvan Bakımevi’nde sahipsiz hayvanlara en iyi bakımı ve tedaviyi sunan Çorlu Belediyesi geçtiğimiz yıl hayata geçirdiği Yeni Bir Başlangıç projesi ile pek çok sahipsiz hayvanın yeni ailelerine kavuşmasını sağladı. Yılın 365 günü sokak hayvanlarının kent içindeki besleme kaplarına mama takviyesi yapmayı ihmal etmeyen Çorlu Belediyesi, pandemi sürecinde de sokak hayvanlarını unutmadı. Kimsesiz hayvanları besleyen vatandaşlarımızın sokağa çıkma yasağı ve pandemi sürecinde evlere kapanması sebebiyle sokaktaki dostlarımıza besleme konusunda büyük bir titizlikle hareket eden belediye ekipleri hiçbir hayvanın aç kalmaması amacıyla büyük bir emek verdi.

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt’un da sayısız kez vurguladığı üzere hayvan dostu bir kent olan Çorlu 26 Ağustos Dünya Köpek Günü’nde de hayvanları unutmadı. Çorlu Belediyesi sosyal medya hesaplarından yayımladığı video ile geçici hayvan bakımevindeki sahipsiz hayvanları sahiplenerek ömür boyu sürecek dostluklar kurmaya davet etti.

Yayımlanan videoda, 26 Ağustos’ta bir iyilik yapın, hayvan barınağına gelin; ömrünü size adayacak dostunuzla tanışın çağrısında bulunan Çorlu Belediyesi, vatandaşlara kimsesiz hayvanları sahiplenerek onların hayatında büyük bir fark yaratmaya ve yeni bir başlangıç yapmalarına fırsat tanımaya davet etti. Hayat boyu bir can dostum olsun diyenlerin Çorlu Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevini ziyaret edebilecekleri kaydedildi.

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