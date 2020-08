Çorlu Belediye Başkanı Sarıkurt: “Kentimizi makamdan yönetmeyeceğim”

Belediye Başkanı seçildiği ilk günden itibaren "kentimizi makamdan yönetmeyeceğim" diyen Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt sözünü tuttu. Her gün Çorlu’yu karış karış gezen Başkan Sarıkurt’u mahallelerinde gören vatandaşlar büyük mutluluk duydu.

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, başkanlık koltuğuna oturduğu andan beri Çorlu’yu hem makamından yönetti hem de Çorlu’yu karış karış gezerek vatandaşların sesine kulak verdi. Geçtiğimiz aylarda olduğu gibi Ağustos ayı boyunca da sivil toplum kuruluşları, dernekler, siyasi parti temsilcileri, oda başkanları, kurum yöneticileri olmak üzere toplamda 15 kurum ve kuruluşa ziyarete gitti; ayrıca 10 mahallede incelemede bulundu. Başkan Sarıkurt’un gündeminde pandemi döneminde belediye tarafından alınan tedbirler ve her vatandaşa eşit hizmet verebilmek amacıyla yürütülen çalışmalar yer aldı.

Ağustos ayı boyunca ekiplerle birlikte 10 mahalleyi sokak sokak gezen Başkan Sarıkurt, yapılan çalışmaları ve yapılması gereken çalışmaları yerinde inceledi. Başkan yardımcıları, meclis üyeleri, birim müdürleri ve belediye çalışanları ile mahallelerde keşif yapan Başkan Sarıkurt, gerekli gördüğü acil çalışmaları not alarak bir an önce başlanması talimatını verdi.

Programında daha gidilecek çok yer olduğunun altını çizen Başkan Sarıkurt, “Çorlu yaklaşık 275 bin kişinin yaşadığı bir ilçe. Haliyle gezeceğimiz çok sokak, çayını içeceğimiz çok esnafımız var. Tabii bu kadar kalabalık bir nüfusla her vatandaşımızın çağrısına yanıt veremeyebiliriz. Bu noktada devreye mahalle muhtarlarımız giriyor. Vatandaşlarımızın taleplerini ve önerilerini bizlere ileten muhtarlarımızın da katkılarıyla daha çok vatandaşımızın talebi karşılık buluyor. Dolayısıyla her mahallemizi gezerken muhakkak muhtarımız ile birlikte program yapmaya dikkat ediyorum” dedi.



“Ekiplerimiz her daim görev başında”

Cadde ve sokaklarda yol yapım çalışmalarının tüm hızıyla sürdüğünü belirten Başkan Sarıkurt, “Halkımızın ulaşım konforunu artırmak amacıyla yollarımızın altyapı çalışmalarını tamamlayıp asfalt serimi gerçekleştiriyoruz. Daha küçük onarımlarda ise Jet Çözüm Ekibimiz her gün görev başında. Hava şartları el verdiğince yollarımızı onarmaya, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına Çorlu Belediyesi olarak tüm imkanlarımızla karşılık vermeye gayret ediyoruz, edeceğiz de” şeklinde konuştu.

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt’u iş yerlerinde, sokak ve caddelerde gören mahalleli vatandaşlar çok mutlu olduklarını belirterek Başkan Sarıkurt ile hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmiyorlar. Hem kent hem de yaşadığı muhitler ile ilgili önerilerini belediye başkanına birebir iletme fırsatı bulan vatandaşlar, Başkan Sarıkurt’u mahallelerinden büyük bir sevinç ve güzel dileklerle uğurluyorlar.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.