İşçi servisiyle çarpışan traktör ikiye bölündü

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Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 römorkun bağlı bulunduğu traktör ikiye bölündü.

Olay, Muratlı’nın Aşağısevindikli Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, AşağısevindikliYukarısevindikli karayolu üzerinde bir tekstil fabrikasına ait Hüseyin M. sevk ve idaresindeki 59 S 6182 plakalı işçi servis midibüsü ile Mehmet G. yönetimindeki 59 EL 764 plakalı traktör çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 3 römorkun takılı olduğu traktör ikiye bölündü. Maddi hasarlı kazada şans eseri kimse yaralanmadı.

Kaza nedeniyle Tekirdağ Muratlı yolu yaklaşık yarım saat araç trafiğine kapandı. Kaza mahalline çağrılan bir traktör yardımıyla kaza yapan traktör yol kenarına çekildi. Jandarma Trafik ekipleri ise yolun güvenliğini sağladı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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