İstanbul-Tekirdağ yolunda şoke eden görüntü Bacağını sarkıtarak araba sürdü

İstanbulTekirdağ yolunda bir vatandaşın bacağını camdan sarkıtarak otomobil sürmesi görenleri hayrete düşürdü.
Olay, İstanbulTekirdağ karayolu üzeri Marmaraereğilisi Sultanköy mevkisinde kameralara takıldı. İstanbulTekirdağ yolunda seyir halinde bulunan bir sürücü, bacağını camdan sarkıtarak otomobil sürmesi başka bir sürücünün cep telefonu kamerasında yansıdı. O anları gören diğer sürücü ve yolcular hayretler içerisinde kalırken, camdan bacağını sarkıtıp yolculuk yapan trafik magandası hiç kimseye aldırış etmeden yolunda ilerlemeye çalıştı. İstanbul yolunda şoke eden görüntü, kameranın kapanmasıyla gözlerden kaybolurken, bacağını sarkıtarak araç süren sürücünün akıbeti bilinmiyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.