CHP Parti Sözcüsü Öztrak: “Türkiye'nin doğalgaz kaynağını keşfetmiş olması önemlidir”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Türkiye’nin böyle bir doğalgaz kaynağını keşfetmiş olmasının gerçekten önemli olduğunu dile getirdi.

Faik Öztrak, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde katıldığı programda gazetecilere açıklamalarda bulundu. Yunanistan ile yaşanan sorunlardan doğalgaz bulunduğunun açıklanmasına kadar pek çok konuya değinen CHP Tekirdağ Milletvekili de olan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, “Akdeniz’in de Ege’nin de bir barış denizi olabilmesi için ülkelerin bir birlerinin haklarına karşılıklı saygı göstermeleri lazım. Bir ülke ben buradaki her şeyi alırım mantığı içinde hareket ediyor, arkasına da Avrupa’yı alıyorsa bunu kabul etmek tabii ki mümkün değildir. Türkiye’de bu bölgede önemli gücü olan, bu bölgenin, bu denizlerin önemli aktörü olacak olan bir ülkedir. Dolayısıyla yönetimlerin görevi de Türkiye’nin bu haklarını savunmaktır. Bir kere sadece kaba güçle bu iş olmaz. Gerektiği zaman diplomasi de güç de kullanılır" dedi.



"Türkiye’nin böyle bir doğalgaz kaynağını keşfetmiş olması gerçekten önemlidir"

Doğalgaz müjdesi gerçekten bizi de çok memnun etti diyen Öztrak, “Türkiye’nin böyle bir doğalgaz kaynağını keşfetmiş olması gerçekten önemlidir. Buna inanıyoruz ama şunu da söylüyoruz, bunun bir an önce bu ülkenin bu milletin yararına kullanılması lazım. Şu ana kadar Avrupa’daki ülkelerin üç katı, Moldova’nın yaptığı açıklamalardan anladığımız kadarıyla Moldova’nın ödediği ücretin iki katı ücret ödeyerek biz gaz alıyoruz yap, al ya da öde sistemi çerçevesinde. Bugün dünyada da gaz fiyatlarının nereye geldiği malum. Bunu kullanmak suretiyle bu rezervin bize vermiş olduğu imkanı kullanmak suretiyle masaya oturmalı ve gaz fiyatlarını bir an evvel düşürmeli. Bunu da ailelerimize, vatandaşlarımıza esnafımıza ve sanayicimize yansıtmalıyız. Ancak bu imkanın bu milletin yararına kullanılması bu şekilde olur. Bu iktidar da bunu yaparsa biz tabii ki alkışlarız” diye konuştu.

