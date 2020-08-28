Muhtar havada yakaladığı atmacayı bağrına bastı

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Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde bir mahalle muhtarı, tellere çarpan atmacayı havada yakalayarak, sevgi gösterisine bulundu.

Malkara Eski Muhtarlar Derneği Başkanı ve İshakça Mahallesi Muhtarı Bilal Temurtaş, mahalle merkezinde tellere çarpan bir atmacayı havada çırpınırken yakaladı. Hayvanın herhangi bir yaralanması olmadığını ifade eden Temurtaş, bir müddet sevgi gösterisinde bulunarak, atmacayı doğal yaşamına bıraktı.

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