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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Malkara’da motosiklet hırsızlığı

İHA

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir vatandaşa ait motosiklet, evinin önünden çalındı.

Malkara’da motosiklet hırsızlığı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde bir vatandaşa ait motosiklet, evinin önünden çalındı.
Edinilen bilgiye göre, Camiatik Mahallesi Tekke Sokak üzerinde Fahri Yıldız’a ait park halindeki yaklaşık 9 bin lira değerindeki Kuba marka motosiklet, evin önünden çalındı. Sabah saatlerinde motosikletini yerinde bulamayan Yıldız, polise gidip şikayetçi oldu.
Çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis ekipleri, hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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