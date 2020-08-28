Başkandan aşure ikramı

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Muharrem ayının gelişi dolayısıyla Köprübaşı mevkisinde bulunan alışveriş merkezinin önünde vatandaşlara aşure ikramında bulundu.

Perşembe Pazarı karşısında kurulan stantta vatandaşların Muharrem ayını tebrik eden Başkan Yüksel, Süleymanpaşa Belediyesi Aşevi tarafından hazırlanan ve hijyenik kaplarda sunulan aşurelerden ikram etti.

Yüksel’e aşure ikramında Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Sabri Çınar ve Ak Parti Süleymanpaşa İlçe Başkanı Sezayi Çetin de eşlik ederken, vatandaşlar da aşure ikramı ile ilgili memnuniyetlerini dile getirdi.

Aşure ikramı ile ilgili açıklamada bulunan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, “Mübarek Muharrem ayının gelişi münasebetiyle, Süleymanpaşalı hemşehrilerimizle, birlik, beraberlik, kardeşlik, paylaşma, dayanışma ve bereketin simgesi olan aşuremizi paylaştık. Aşevimizde kendi imkânlarımızla ürettiğimiz aşurelerimize kıymetli hemşehrilerimizin gösterdikleri ilgiye teşekkür ediyor, Muharrem ayının ilçemize, ülkemize ve tüm İslam dünyasına bolluk, bereket ve hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Ak Parti Süleymanpaşa İlçe Başkanımız Sezayi Çetin de etkinliğimizde bizi yalnız bırakmadı, kendisine de teşekkürlerimi iletiyorum” diye konuştu.

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