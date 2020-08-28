Tekirdağ’da askeri kışlada yangın

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde askeri kışlada otluk ve ağaçlık alanda yangın çıktı. Yangın, çok sayıda itfaiye, askeri itfaiye ve orman itfaiyesi tarafından kontrol altına alındı.

Gözsüz yolu üzerinde bulunan askeri kışla çevresindeki otluk ve ağaçlık alandan bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Sinanpaşa Merası’nı da etkisi altına alan yangında, yüzlerce ağaç ve 500 dönüm alan küle döndü.

Yangın, çok sayıda itfaiye, askeri itfaiye ve orman itfaiyesi tarafından kontrol altına alındı. Yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.

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