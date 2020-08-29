Otomobil şarampole uçtu, yaşlı çift yaralandı

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Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde yoldan çıkan otomobilin tabelaya çarparak, şarampole uçması sonucu meydana gelen kazada yaşlı çift yaralandı.

Kaza, Alaybey Mahallesi mevkisindeki Malkara Şarköy yolu ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ istikametine giderken Şarköy ayrımına sapan Hacı Dolutaş (70) yönetimindeki 34 ANE 031 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu trafik tabelasına çarparak şarampole uçtu. Kaza sonrası otomobil sürücüsü ve yanında bulunan eşi Elife Dolutaş (66) yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı çift tedavi altına alındı.

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