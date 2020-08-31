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Belediye başkanı eldivenleri taktı çöpleri topladı Çorlu’da eğitim aileden temizlik mahalleden başlar farkındalık etkinliği düzenlendi

İHA

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde eğitim aileden temizlik mahalleden başlar adlı farkındalık etkinliği düzenlendi. Etkinlikte önce konuşma yapan Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt ardından eldivenlerini taktı, Reşadiye Mahallesinin sokaklarında dolaşarak çöpleri topladı.

Belediye başkanı eldivenleri taktı çöpleri topladı Çorlu’da eğitim aileden temizlik mahalleden başlar farkındalık etkinliği düzenlendi

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde eğitim aileden temizlik mahalleden başlar adlı farkındalık etkinliği düzenlendi. Etkinlikte önce konuşma yapan Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt ardından eldivenlerini taktı, Reşadiye Mahallesinin sokaklarında dolaşarak çöpleri topladı.
Çorlu Belediyesi, Çorlu Kent Konseyi ve Reşadiye Mahalle Meclisi iş birliği ile düzenlenen Eğitim Ailede Temizlik Mahallede Başlar adlı etkinlik Reşadiye Mahalle Muhtarlığı önünde gerçekleştirildi.
Buradaki programda konuşan Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Mahalle meclisi tarafından farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen nu etkinliğin kentimizde de ilk olması hasebiyle önemli bir etkisi olacağına inandığını ifade ederek, “Kişisel yaşamımızda evimizde gösterdiğimiz özeni dönem dönem ortak yaşadığımız mahallelerimizde, şehrimizde gösteremediğimizi ifade etmeye de ihtiyacımız var. Bu noktada bütün vatandaşlarımızı, bütün toplumumuzu bu sorumluluğu hissetmeye davet ediyoruz. Şehrimizde, belediyemizde görevli çalışanlarımız, her gün 172 çalışanımız bu şehrin 26 mahallesinde 2 bine yaklaşan sokağında bizlerin sağlığı, toplumumuzun sağlığı için mahallelerimizde sokaklarımıza temizlik yapıyor. Kullandığımız ve bazen dikkat etmediğimiz için attığımız maskeleri, eldivenleri topluyor. Yollarda ve parklarda toplumumuzun sağlığı için çalışmalar ortaya koyuyor. Vatandaşlarımızın temiz bir çevrede yaşamasını sağlamak amacıyla personelimiz azami gayreti göstermeye çalışıyor. Elbette ki bu belediyemizin en önemli vazifelerinden bir tanesi. Ancak aynı zamanda bu topluma mensup vatandaşlarımızın da bence sorumluluklarından biri. Bugün bu anlamda yere atılan her maskeyi yere eğilerek toplayan emekçi çalışanlarımıza sizlerin huzurunda bir kez daha teşekkür ediyorum. Bu farkındalık etkinliğinin diğer mahallelerimizde artarak devam edeceğine inancım tam. Mutlulukları beraberce paylaşarak çoğalttığımız gibi şehrimizin sorunlarına da siyasetten bağımsız bir şekilde belediyemizin eksikliği olduğunda belediyemizin eksikliğini kurumlarımızın eksikliği olduğunda kurumlarımızın eksikliğini, kendimiz, çocuklarımızın için ifade etmeye, şehrimizin sorunlarına hep beraber ihtiyacımız var” dedi.
Reşadiye Mahallesi Muhtarı Yelda Tuncer ise yaptığı konuşmada, “Şehir hayatının en önemli unsuru bir arada yaşamaktır. Bir arada yaşarken insanların bir birine ve çevresine karşı duydukları saygının en önemli göstergesi çevredir. Kendi evinin salonuna odasına gösterdiği özeni, sokağına, caddesine göstermesi o şehrin bireyi olmanın da gereğidir. Yaşadığı mahallenin değerlerine saygı göstermek de o mahallenin bireyi olmanın gereğidir. Evimizin salonunda otururken çöplerimizi koltuğun altına tıkmayız. Halımızın üzerine tükürmeyiz. Ama bazı insanlarımız sokağa çıktığında kaldırımlara tüküren, parklara çöp atan, kuytu köşe yerleri pisleten sanki bu mahalle kendisinin yaşam alanı değilmiş gibi niye davranır. Yaşam alanlarımızı sahiplenmek, sokaklarımızı, caddelerimizi, parklarımızı yapıldığı gibi korumaya çalışmak vatandaşlık görevimizdir” dedi.
Balkonlarımızda özenerek büyüttüğümüz, konuştuğumuz çiçeklerimiz aynı sokakta değilmişçesine evimizin 10 metre ilerisinde emek harcanarak yapılmış mahallemizin süslerine, ağaçlarına aynı özeni niye göstermeyiz diyen soran Tuncer, “Şehir hayatının insana getirdiği sorumlulukları olduğunun bilinciyle sahip olduğumuz haklar kadar yerine getirmekle yükümlü olduğumuz kurallar olduğunu da bilmeliyiz. Reşadiye Mahalle Meclisi olarak bu sorumluluklara duyarlılığı göstermek amacıyla çevre ve sağlık çalışma grubumuzu kurduk” diye konuştu.
Konuşmaların ardından Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt beraberinde belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, mahalle muhtarı Yelda Tuncer ve mahalle sakinleri ile birlikte Reşadiye Mahallesi’nin sokaklarını gezerek yerlere atılan çöpleri topladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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