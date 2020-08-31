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Otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen iş makinası ve cenaze aracının arasından geçmeye çalışırken sıkıştı

İHA

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bir otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen iş makinası ve cenaze aracının arasından geçmeye çalışırken sıkıştı.

Otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen iş makinası ve cenaze aracının arasından geçmeye çalışırken sıkıştı

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde bir otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen iş makinası ve cenaze aracının arasından geçmeye çalışırken sıkıştı.
Kapaklı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Mithatpaşa Caddesinde meydana gelen kaza, akıllara durgunluk verdi. İddiaya göre, 59 UR 774 plakalı otomobil sürücüsü Gökhan Ç., cadde üzerinde seyrederken kırmızı ışıkta bekleyen iş makinası ve cenaze aracını gördü. İki taşıtın arasındaki boşluktan yoluna devam etmek isteyen sürücünün, evdeki hesabı çarşıya uymadı. Araç genişliğini hesaplayamayan Gökhan Ç., otomobiliyle girdiği cenaze aracı ve iş makinasının arasındaki boşluğa sıkıştı.

Araç içerisinde mahsur kaldı
Kazanın ardından araçtan çıkmak isteyen çaresiz sürücü, panikleyerek bir müddet araç içerisinde mahsur kaldı. Otomobilin arka kapısından çıkan Gökhan Ç.’ye, civardaki esnaflar yardım etti. Kazada şans eseri ölen veya yaralanan olmazken, sıkışan otomobil ve cenaze aracında maddi hasar meydana geldi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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