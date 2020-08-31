Öğretmenleri, Nehir'in doğum gününü pasta ile evine giderek kutladı



Mehmet YİRUN-Şafak TAŞOYAR/MARMARA EREĞLİSİ(Tekirdağ),(DHA) TEKİRDAĞ'ın Marmara Ereğlisi ilçesi Nizamettin Demirdöven İlkokulu öğretmenleri, öğrencileri Nehir Battı´nın 10'ncu yaş gününü evine götürdükleri pasta ile sürpriz yaparak kutladı.

İlçeye bağlı Yeniçiftlik Mahallesi Nizamettin Demirdöven İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi Nehir Battı, bugün 10´uncu yaşına girdi. Öğretmenleri, yüzyüze eğitimin koronavirüs tedbirleri kapsamında 21 Eylül gününe ertelenmesi nedeniyle öğrencilerine doğum günü sürprizi yaptı. Ellerinde pasta ile Nehir Batı´nın evinin önüne giden öğretmenler, `Seni çok özledik´ yazılı döviz açıp, öğrencinin oturduğu evin zilini çaldı.

Karşısında öğretmeni ve diğer öğretmenleri gören Nehir, duygulu anlar yaşadı. Sosyal mesafe kuralına göre, öğretmenlerinin getirdiği pastanın mumlarını üfleyen Nehir, gözyaşlarına hakim olamadı. Öğretmenlerine teşekkür eden Nehir Battı, "Çok mutluyum.10 yaşına bastım. Okulu çok özledim. Onlara çok teşekkür ediyorum. Böyle bir sürpriz beklemiyordum" dedi.

`ÖĞRENCİLERİMİZİ ÖZLEDİK´

Nehir Battı'nın sınıf öğretmeni Serkan Erten, öğrencileri özlediklerini ve böyle bir sürpriz yaptıklarını belirterek, "Uzun zamandır yaklaşık 5.5 ay gibi öğrencilerimizi görmüyorduk, pandemiden dolayı. Bu pandemiden dolayı öğrencilerimize bir sürpriz hazırlamak istedik. 31 Ağustos'ta doğum günü olan bir öğrencimizi tespit ettik ve onları mutlu etmek istedik. Ne yapabiliriz diye düşündük. Arkadaşlarla beraber en azından bir pasta alalım çocuğumuzu bir ziyarete gidelim ve okul zili ile beraber bir başlangıç yapalım istedik. Amacımız burada öğrencimizi mutlu etmek onların bu güzel gününde yanında olmak istedik" diye konuştu

Nizamettin Demirdöven İlkokulu Müdürü Erkan Ünal, "Okullarımızı eğitim ve açtık. Açtık ama öğrencilerimize kavuşamadık. Bugün doğum günü olan öğrencimize tespit ettik, onlar bize gelemiyorsa biz onlara gidip öğrencimizi tebrik etmek istedik. Amacımız biz onları çok özledik onlar da bizi unutmasın mesajı vermekti. İnşallah yakında kavuşmak üzere" şeklinde konuştu.

DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ / Marmaraereğli Mehmet YİRUN-Şafak TAŞOYAR

2020-08-31 15:04:34



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