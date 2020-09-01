Tekirdağlı balıkçılar, `Vira bismillah´ dedi



Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞLI balıkçılar, koronavirüs nedeniyle erken kapattıkları sezonu av yasağının bitmesiyle bu gece `Vira bismillah´ diyerek başlattı.

Tekirdağlı balıkçılar, av yasağının bitmesiyle birlikte, `Vira bismillah´ diyerek denize açıldı.

Sezon öncesi tüm hazırlıklarını tamamlayan balıkçılar, uzun zamandır bu anı beklediklerini ifade ederek bu yıl palamut bolluğunun olacağını ifade etti. Balıkçı teknesinde kaptanlık yapan İdris Şeremet, "Vira bismillah diyeceğiz ama geçen yıl sezona başlarken maalesef bütün dünyanın başına gelen bir hastalık vardı. O zaman erken kontağı kapatmıştık. Sezonu önceden kapatmıştık aşağı yukarı 6 ay limana bağladık. Daha sonra yeni sezona tekrar hazırlık yapmaya başladık. Kontağı erken kapatmamız ve yasakların da araya girmesiyle 6 ay bizim için çok uzun bir süre oldu. Tadilatlarımızı ve tüm hazırlıklarımız yaptık. Herkes `Vira bismillah´ demek için her sene böyle bir heyecanla başlıyor. Ne kadar insanların yüzü maskeli ve üzgün bir dönemde olsak da yine aynı heyecanla aynı şefkatle `Vira bismillah´ diyeceğiz. Bizi uğurlamak için ailelerimizde geldi. Arkamızdan dualar edecek" dedi.

`PALAMUT BOLLUĞU OLACAK´

Kaptan İdris Şeremet, bu yıl denizde palamut bolluğu beklediklerini belirterek, "Bu sene iddialı konuşuyorum, büyük konuşuyorum. Çok büyük palamut olacak Allah´ın izniyle. Yani şimdiye kadar bazı balıkları hep zengin yerdi. Bu sene Allah´ın izniyle zenginden tut fakire varana kadar herkes yiyecek. Koronadan dolayı daha çok güvenilen şeylerden biri de balık en baştan geliyor. Denizde şu anda en sağlıklı balık var bu dönemde. İnşallah bu hastalığa da şifa olur. Hamsi var. Hamsi bereketli, istavrit balığı bereketli. Denizin kuru fasulyesi hep beklediğimiz hamsi ve istavrit. Nilüfer, çinekop bunlar göç balığı gelip geçer. Allah´ın izniyle hem göç balığından faydalanacağız hem de göç balığından faydalanacağız" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ Ruhan YALÇIN

2020-09-01 00:55:08



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