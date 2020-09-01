60 günde yapıldı, muhtemel bir depremde 5 bin kişilik yemek çıkarılabilecek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

60 günde yapıldı, muhtemel bir depremde 5 bin kişilik yemek çıkarılabilecek

İHA

Tekirdağ'da 60 günde yapımı tamamlanarak hizmete açılan aşevi, ihtiyaç sahibi vatandaşlara hem yemek hem de giyecek konusunda hizmet verecek. Tekirdağ'da meydana gelebilecek herhangi bir depremle karşı karşıya kalındığında aşevinde kısa sürede 5 bin kişilik yemek yapılabilecek.

60 günde yapıldı, muhtemel bir depremde 5 bin kişilik yemek çıkarılabilecek

Tekirdağ’da 60 günde yapımı tamamlanarak hizmete açılan aşevi, ihtiyaç sahibi vatandaşlara hem yemek hem de giyecek konusunda hizmet verecek. Tekirdağ’da meydana gelebilecek herhangi bir depremle karşı karşıya kalındığında aşevinde kısa sürede 5 bin kişilik yemek yapılabilecek.
Süleymanpaşa Belediyesi tarafından yapımı 60 gün gibi kısa bir sürede tamamlanarak hizmete giren Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ve Aşevi ek hizmet binasının açılışı törenle gerçekleştirildi. Açılışa Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, AK Parti Süleymanpaşa İlçe Başkanı Sezai Kurt, Eski Tekirdağ Belediye Başkanı Adem Dalgıç ve çok sayıda davetli ve vatandaş katıldı.

Eske başkanın ismi verildi
100. Yıl Mahallesinde açılan Süleymanpaşa Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Ek Hizmet Binası ve Aşevi, eski Tekirdağ Belediye Başkanı Adem Dalgıç’ın ismi verildi. Açılışta konuşan Başkan Yükseli, Tekirdağ’da bir depremle karşı karşıya kalındığında, aşevinde ciddi anlamda ihtiyacı karşılayabilecek 5 bin kişilik yemek yapabilecek bir yemekhanenin bulunduğunu ve yemekhaneyi besleyebilecek buzhane ve depoların olduğunu belirtti.

“5 bin kişilik yemek yapabilecek bir yemekhane”
Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, “Süleymanpaşa için çok önemli bir yatırımın açılışını yapıyoruz. Ben yıllar önce inşaat sektöründe faaliyet gösteriyordum. Sağ olsun şu anda da kardeşim işlerime bakıyor. Ahmet Aygün Başkanım belediye başkanıydı o devirde dedim ki o zaman Ahmet abi bu şehrin çok acil bir aşevine ihtiyacı var, fakir fukaramız var. Eğer uygun görürsen Bunu ben yapayım rahmetli babamın ismini verelim demiştim. O dönem yer bulamamıştık, nasip olmadı. Daha sonra Süleymanpaşa’daki ihtiyaç sahibi vatandaşların ihtiyaçlarının giderilmesi için bir baktım ki CHP’li bir Belediye Başkanı bu konuda ihtiyaç sahiplerini giderecek ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir aşevi yatırımı yapmış. Sonra baktık biz göreve geldik. Aşevi ile ilgili olan kısım çok kötü bir durumda bir derede 4 tane ayrı noktada çalışıyor. Depoları ayrı yemekhane iç içe karman çorman bir şey. Bu iş böyle olmaz dedik Allah nasip etti yetiştirdik. 6065 gününe 3 katlı bir bina alt kısmı tamamen betonarme prefabrik bir bina yapıldı. Bunun içerisinde bodrum katında Allah korusun Tekirdağ’da bir depremle karşı karşıya kaldığımızda ciddi anlamda ihtiyacımızı karşılayabilecek 5 bin kişilik yemek yapabilecek bir yemekhane. Bu o yemekhaneyi besleyebilecek buzhane ve depoları var. Üst katında aşevi var hemen yanında 2 bayramdır yaklaşık bin 200 çocuğumuzu giydirdiğimiz bir hayır çarşımız var. Bu Hayır Çarşısı ile ilgili bir bilgi vereyim giyilebilecek durumdaki eşyaların temizlenip, ütüledikten sonra buraya verilip, burada da bedenlerine göre ayırt edilerek ihtiyaç sahibi vatandaşların ihtiyaçlarının karşılandığı bir hayır çarşısı. Bu binanın bize maliyeti 1 milyon 278 bin lira. Bu şehirde her kim zerre kadar vatandaşlarımıza hizmet etmişse isminin yaşatılmasından yanayım. Her şey siyaset değil birbirimize sahip çıkmamız gerekir” dedi.

Eski başkanın hayaliydi gerçek oldu
İsmi aşevine verilen eski Tekirdağ Belediye Başkanı Adem Dalgıç yaptığı açıklamada ise, “2009 yılında göreve geldiğimde belediye başkanının çok ama ok fazla görevi var ama gerçekten bir sosyal belediyecilik anlayışı içerisinde şehrinizde aç, açıkta kimsenin kalmaması en başta düşündüğünüz konu oluyor. Şehrimizde hiç kimsenin aç kalmaması ve açıkta kalmaması en büyük hayallerimden biriydi. Şu anda bu hayalimin gerçekleşmiş olmasından dolayı çok mutluyum” diyerek adının verildiği aşevi için Başkan Yüksel’e teşekkür etti.
Konuşmaların ardından kurdele kesilerek açılışı yapılan aşevinde incelemelerde bulunuldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Karaidemir Barajı'ndaki su seviyesi endişelendiriyor
YEREL HABERLER Karaidemir Barajı'ndaki su seviyesi endişelendiriyor
Tekirdağlı balıkçılar, `Vira bismillah´ dedi
YEREL HABERLER Tekirdağlı balıkçılar, `Vira bismillah´ dedi
Tekirdağ’da balıkçılar ‘Vira Bismillah’ dedi Kaptan İdris Şeremet: “Bu yıl palamut çok” “Zenginden tut fakire varana kadar herkes yiyecek”
YEREL HABERLER Tekirdağ’da balıkçılar ‘Vira Bismillah’ dedi Kaptan ...
Namık Kemal Üniversitesi'nde ilk kayıtları Rektör Şahin yaptı
YEREL HABERLER Namık Kemal Üniversitesi'nde ilk kayıtları Rektör ...
Öğretmenleri, Nehir'in doğum gününü pasta ile evine giderek kutladı
YEREL HABERLER Öğretmenleri, Nehir'in doğum gününü pasta ile evine ...
Tekirdağ´da 8 ve 12´nci sınıf öğrencileri ders başı yaptı
YEREL HABERLER Tekirdağ´da 8 ve 12´nci sınıf öğrencileri ders başı ...
Yaşlı çifti hayattan koparan feci kaza kamerada
YEREL HABERLER Yaşlı çifti hayattan koparan feci kaza kamerada
Otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen iş makinası ve cenaze aracının arasından geçmeye çalışırken sıkıştı
YEREL HABERLER Otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen iş makinası ve ...
TESKİ'nin yatırım çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER TESKİ'nin yatırım çalışmaları devam ediyor
Belediye başkanı eldivenleri taktı çöpleri topladı Çorlu’da eğitim aileden temizlik mahalleden başlar farkındalık etkinliği düzenlendi
YEREL HABERLER Belediye başkanı eldivenleri taktı çöpleri ...
Tekirdağ’da 26 avcı denetlendi
YEREL HABERLER Tekirdağ’da 26 avcı denetlendi
Esnafa geri dönüşüm bilgilendirmeleri
YEREL HABERLER Esnafa geri dönüşüm bilgilendirmeleri
Çiftlikönü Mahallesi'ne bambaşka görüntü
YEREL HABERLER Çiftlikönü Mahallesi'ne bambaşka görüntü
Çorlu’dan Giresun’a yardım eli
YEREL HABERLER Çorlu’dan Giresun’a yardım eli
Ergene’de çelenk sunma töreni düzenlendi
YEREL HABERLER Ergene’de çelenk sunma töreni düzenlendi
Çorlu’da Zafer Bayramı törenle kutlandı
YEREL HABERLER Çorlu’da Zafer Bayramı törenle kutlandı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X