60 günde yapıldı, muhtemel bir depremde 5 bin kişilik yemek çıkarılabilecek

Tekirdağ’da 60 günde yapımı tamamlanarak hizmete açılan aşevi, ihtiyaç sahibi vatandaşlara hem yemek hem de giyecek konusunda hizmet verecek. Tekirdağ’da meydana gelebilecek herhangi bir depremle karşı karşıya kalındığında aşevinde kısa sürede 5 bin kişilik yemek yapılabilecek.

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından yapımı 60 gün gibi kısa bir sürede tamamlanarak hizmete giren Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ve Aşevi ek hizmet binasının açılışı törenle gerçekleştirildi. Açılışa Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, AK Parti Süleymanpaşa İlçe Başkanı Sezai Kurt, Eski Tekirdağ Belediye Başkanı Adem Dalgıç ve çok sayıda davetli ve vatandaş katıldı.



Eske başkanın ismi verildi

100. Yıl Mahallesinde açılan Süleymanpaşa Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Ek Hizmet Binası ve Aşevi, eski Tekirdağ Belediye Başkanı Adem Dalgıç’ın ismi verildi. Açılışta konuşan Başkan Yükseli, Tekirdağ’da bir depremle karşı karşıya kalındığında, aşevinde ciddi anlamda ihtiyacı karşılayabilecek 5 bin kişilik yemek yapabilecek bir yemekhanenin bulunduğunu ve yemekhaneyi besleyebilecek buzhane ve depoların olduğunu belirtti.



“5 bin kişilik yemek yapabilecek bir yemekhane”

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, “Süleymanpaşa için çok önemli bir yatırımın açılışını yapıyoruz. Ben yıllar önce inşaat sektöründe faaliyet gösteriyordum. Sağ olsun şu anda da kardeşim işlerime bakıyor. Ahmet Aygün Başkanım belediye başkanıydı o devirde dedim ki o zaman Ahmet abi bu şehrin çok acil bir aşevine ihtiyacı var, fakir fukaramız var. Eğer uygun görürsen Bunu ben yapayım rahmetli babamın ismini verelim demiştim. O dönem yer bulamamıştık, nasip olmadı. Daha sonra Süleymanpaşa’daki ihtiyaç sahibi vatandaşların ihtiyaçlarının giderilmesi için bir baktım ki CHP’li bir Belediye Başkanı bu konuda ihtiyaç sahiplerini giderecek ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir aşevi yatırımı yapmış. Sonra baktık biz göreve geldik. Aşevi ile ilgili olan kısım çok kötü bir durumda bir derede 4 tane ayrı noktada çalışıyor. Depoları ayrı yemekhane iç içe karman çorman bir şey. Bu iş böyle olmaz dedik Allah nasip etti yetiştirdik. 6065 gününe 3 katlı bir bina alt kısmı tamamen betonarme prefabrik bir bina yapıldı. Bunun içerisinde bodrum katında Allah korusun Tekirdağ’da bir depremle karşı karşıya kaldığımızda ciddi anlamda ihtiyacımızı karşılayabilecek 5 bin kişilik yemek yapabilecek bir yemekhane. Bu o yemekhaneyi besleyebilecek buzhane ve depoları var. Üst katında aşevi var hemen yanında 2 bayramdır yaklaşık bin 200 çocuğumuzu giydirdiğimiz bir hayır çarşımız var. Bu Hayır Çarşısı ile ilgili bir bilgi vereyim giyilebilecek durumdaki eşyaların temizlenip, ütüledikten sonra buraya verilip, burada da bedenlerine göre ayırt edilerek ihtiyaç sahibi vatandaşların ihtiyaçlarının karşılandığı bir hayır çarşısı. Bu binanın bize maliyeti 1 milyon 278 bin lira. Bu şehirde her kim zerre kadar vatandaşlarımıza hizmet etmişse isminin yaşatılmasından yanayım. Her şey siyaset değil birbirimize sahip çıkmamız gerekir” dedi.



Eski başkanın hayaliydi gerçek oldu

İsmi aşevine verilen eski Tekirdağ Belediye Başkanı Adem Dalgıç yaptığı açıklamada ise, “2009 yılında göreve geldiğimde belediye başkanının çok ama ok fazla görevi var ama gerçekten bir sosyal belediyecilik anlayışı içerisinde şehrinizde aç, açıkta kimsenin kalmaması en başta düşündüğünüz konu oluyor. Şehrimizde hiç kimsenin aç kalmaması ve açıkta kalmaması en büyük hayallerimden biriydi. Şu anda bu hayalimin gerçekleşmiş olmasından dolayı çok mutluyum” diyerek adının verildiği aşevi için Başkan Yüksel’e teşekkür etti.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek açılışı yapılan aşevinde incelemelerde bulunuldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.