Tekirdağ’da Adli Yıl açılışı töreni

20202121 Adli Yıl açılış dolayısıyla Tekirdağ Valilik binası önünde bulunan Atatürk heykeline çelenk sunuma töreni gerçekleştirildi.

Pandemi nedeniyle Yönetim Kurulu düzeyinde katılım gösterilen törene Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Soner Gül, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, Tekirdağ Baro Başkanı Av. Sedat Tekneci, Tekirdağ Adliyesi Hakim ve Savcıları katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla devam etti. Törende Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Soner Gül açıklama yaptı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Soner Gül törende yaptığı açıklamada, "Adalet önce devletten gelmelidir. Çünkü hukuk devletin toplumsal düzenidir. Dolayısıyla adaletin olmadığı toplumlarda birlik ve beraberlik bozulacak, toplumu bir arada tutacak devlet düzeni sarsılacaktır. Öyleyse adaleti tesis etmek, hakim kılmak devletlerin varlığı için olmazsa olmaz şarttır. İnsan hayatını ve toplumsal düzenin temeli olarak gösterilen adalet kavramı üzerinde daha çok düşünmemiz gereken bir dönemden geçmekteyiz. Kendimiz ve tüm insanlık için daima adaletin peşinde koşmalıyız ki mazlumların derdine derman ve zalimlerin karşısında dimdik ayakta duralım. Adliyede görevli yargı mensupları ve çalışanları belirttiğimiz ilkeler çerçevesinde hassasiyetle adaletin tecellisi için faaliyet göstermektedir. İşlerimizde her hangi bir birikmeye sebebiyet vermeksizin adalet hizmetini hemşehrilerimize sunmaya çalışmaktadır. Madem ki devletin dini ve hikmeti adalettir yüce yaradan bizi bu hikmeti ve fazileti bilenlerden, değer verenlerden eylesin. Unutmayalım ki adalet göğün direğidir o yıkılırsa gökyüzü yerinde duramaz" dedi.

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