Başkan Yüksel, Rumeli İskelesi'ni tanıttı

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, tamamen belediyenin imkanlarıyla yapılan Rumeli İskelesi'nde gazetecilerle kahvaltılı basın toplantısı düzenlendi.

Başkan Yüksel, tamamen belediyenin imkanlarıyla yapılan ve Tekirdağlı vatandaşların uğrak yeri haline gelen Rumeli İskelesi'nde gazetecilerle kahvaltılı basın toplantısında bir araya geldi. TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un katılımlarıyla geçtiğimiz günlerde açılışı yapılan Rumeli İskelesinde düzenlenen basın toplantısında Başkan Yüksel gazetecilerin sorularını cevapladı. Başkan Yüksel, toplantıda yaptığı açıklamada, vatandaşların yoğun olarak Rumeli iskelesini gezdiğini ve iskelenin vatandaşların uğrak yeri haline geldiğini aktardı.

Toplantıda açıklamada bulunan Başkan Yüksel, “Selanik meydanıyla birlikte buranın maliyeti bize toplamda 2 buçuk milyon TL olmuş olacak. Burada gördüğünüz her şey tamamen Süleymanpaşa Belediyesinin personeli tarafından üretildi. Sadece yerde gördüğünüz kaplama zemin ile ilgili işçilik desteği aldık. Onun haricinde gördüğünüz her şey neredeyse tamamı Süleymenpaşa Belediyesi personelleri ve Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yapıldı. Ben tüm arkadaşlara teşekkür ederim. Bir işin başında durursanız, takip ederseniz neler olabileceğinin göstergesi oldu burası. Yeni yeni alanlar oluşturmamız gerekiyor. Şehrin içerisindeki çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor” dedi.

Kahvaltılı basın toplantısı daha sonra gazetecilerin soruları ile devam etti. Toplantından sonra Başkan Yüksel gazetecilere Rumeli iskelesini gezdirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.