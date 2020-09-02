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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tekirdağ’da “Tarım ve Teknoloji Fuarı” kapılarını açtı

İHA

Tekirdağ’da “Tarım ve Teknoloji Fuarı” kapılarını açtı

Tekirdağ’da 10 yıldır devam eden Tarım ve Teknoloji Günleri Fuarı, 122 bin metrekare açık alanda korona virüs tedbirleriyle kapılarını açtı.
2011 yılından beri her yıl Tekirdağ Süleymanpaşa Karaevli’de düzenlenen açık alan uygulamalı Tarım ve Teknoloji Günleri Fuarı, bu sene 25 Eylül tarihleri arasında Covid19 tedbirleri dikkate alınarak ziyaretçileriyle buluştu. Fuarın açılışına Tekirdağ Valisi Aziz, Yıldırım, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ve Tekirdağ milletvekilleri, kurum müdürleri ve çok sayıda davetli katıldı.
Fuar girişlerinde alınan tedbirler kapsamında ateş ölçümleri yapıldıktan sonra maske ve sosyal mesafe kurallarına uygun olarak ziyaretçilerin ve katılımcıların sağlıklı bir fuar ziyareti gerçekleştirmesi sağlandı. Zirai ilaç, tohum ve gübre üreticilerinin en yeni ürünlerini tarlada uygulanmış olarak ziyaretçilere tanıtma şansını yakalayan fuarda aynı zamanda ziyaretçiler tarım profesyonelleri ve uzmanlarından kendi işletmeleri için ihtiyaç duyabilecekleri ürünler ile ilgili tüm bilgileri alabilecek. 122 bin metrekarelik fuar alanında ziyaretçilerin ilgisini çekecek tarla bitkileri ve bahçe bitlerinin yanı sıra alternatif bitkilerde yer alıyor. Tarımsal mekanizasyon ve Traktör firmalarının en yeni teknolojilerinin yer aldığı fuar ziyaretçilerine, aynı ürün gamında farklı markaları aynı anda görüp kıyaslama yapabilme ve alım kararını verme imkanı sunuyor.

“Kendi kendini besleyebilen 6 ülkesinden biriyiz”
Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım fuar açılışı öncesi yaptığı açıklamada, “Hepinizin bildiği gibi 10 yıldan beri başarıyla devam eden fuarın açılışına katıldık. Bu fuarlar bize şunu gösteriyor ki tarım ülkemizde bizim için baş rolde çok öneme sahip. Biz bunu hiçbir zaman göz ardı edemeyiz. Fuarlar, tarımda yeni gelişmeleri, yeni teknolojileri, yeni üretim şekillerinin sergilendiği, öğretildiği ve öğrenildiği alanlar. Hakikatten tarımımıza ve hayvancılığımıza çok büyük bir ivme kazandırıyor. Ben tarım fuarlarını dolaştığımda o kadar güzel makinalar görüyorum ki, o kadar çok üretim modelleri ile karşılaşıyorum ki bunların büyük sahalarda yer aldığını düşünerek te çok seviniyoruz. Dünyanın kendi kendini besleyebilen 6 ülkesinden biriyiz” diye konuştu.
Fuarın ikinci gününde Tekirdağ Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği tarafından buzağı ırk tanıtımı ve damızlık inek yarışmaları düzenlenecek. Aynı zamanda Tekirdağ Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği tarafından koyun kırkım yarışması ve merinos koç güzellik yarışmaları düzenlenecek. Bu yarışmalarda dereceye giren hayvanların üreticilerine çeşitli ödüller takdim edilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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